El comunicado del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre

El hijo de Nicolás Maduro, el diputado Nicolás Maduro Guerra, emitió un comunicado este sábado tras el arresto de su padre en una operación ordenada por el mandatario Donald Trump.
Nicolás Maduro Guerra denunció una “agresión imperialista” y activó los planes de defensa nacional.
Según un comunicado difundido por Maduro Guerra, el diputado de la Asamblea Nacional y economista llamó a las fuerzas sociales y políticas a movilizarse, y aseguró que el objetivo del ataque al país es “apoderarse” los recursos.
A través de su cuenta de Instagram, Maduro Guerra denunció “una agresión militar” por parte de Estados Unidos. “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetuada por el gobierno de Estados Unidos contra territorio y población venezolanos. Tal agresión amenaza la paz y la estabilidad internacional, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”, introduce el escrito.
Se desconoce el paradero actual de Maduro Guerra, las Fuerzas Armadas bolivarianas habrían iniciado despliegues en puntos estratégicos bajo la consigna de "fusión popular-militar-policial".