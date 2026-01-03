El comunicado del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre

Declarado el Estado de Emergencia en Venezuela: las palabras de las autoridades chavistas

Detención de Nicolás Maduro: cómo reaccionaron los principales medios del mundo ante el operativo

Según un comunicado difundido por Maduro Guerra, el diputado de la Asamblea Nacional y economista llamó a las fuerzas sociales y políticas a movilizarse, y aseguró que el objetivo del ataque al país es “apoderarse” los recursos.

A través de su cuenta de Instagram, Maduro Guerra denunció “una agresión militar” por parte de Estados Unidos. “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetuada por el gobierno de Estados Unidos contra territorio y población venezolanos. Tal agresión amenaza la paz y la estabilidad internacional, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”, introduce el escrito.