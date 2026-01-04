4 de enero de 2026 - 12:16

Tras la captura de Nicolás Maduro, Starlink dará internet satelital gratuito en Venezuela

La empresa de Elon Musk anunció que el servicio no tendrá costo hasta el 3 de febrero, con el objetivo de garantizar la conectividad.

Por Redacción Mundo

Según informó la firma fundada por Elon Musk, el objetivo es “garantizar la conectividad continua” de la población en un contexto de máxima incertidumbre política y vacío de poder. La medida busca evitar "apagones informativos" y mantener a la ciudadanía en línea durante el proceso de intervención encabezado por Estados Unidos.

Starlink estará disponible en Argentina en el segundo semestre del 2024

Cómo podrán acceder los venezolanos al servicio

Para utilizar la conexión, los usuarios deben contar con el hardware de Starlink: una antena receptora (kit Starlink) y un router Wi-Fi provistos por la empresa. Aunque la navegación será gratuita hasta la fecha indicada, el equipamiento debe estar previamente instalado.

El sistema se conecta directamente a la constelación de satélites de órbita baja, lo que evita depender de la infraestructura local de telecomunicaciones, una ventaja clave en escenarios de crisis.

Elon Musk hizo referencia al anuncio de su empresa Starlink en X y escribió: "En apoyo al pueblo de Venezuela"

