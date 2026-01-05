5 de enero de 2026 - 10:04

Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro y de su familia para evitar la fuga de fondos

El Consejo Federal ordenó el bloqueo inmediato de bienes del expresidente venezolano. La medida se ampara en la ley suiza sobre activos ilícitos.

Por Redacción Mundo

El Consejo Federal de Suiza anunció este lunes la congelación inmediata de todos los activos que Nicolás Maduro y su familia posean en Suiza. La decisión busca prevenir la fuga de capitales en medio de la inestabilidad política que atraviesa Venezuela tras la detención de Maduro en Caracas por fuerzas de Estados Unidos y su posterior traslado a ese país.

Según el comunicado oficial, la medida no alcanza a los miembros del actual gobierno venezolano, que quedan excluidos del alcance de la regulación.

El Consejo Federal explicó que la congelación se fundamenta en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA). Se trata de una medida cautelar destinada a bloquear transferencias de fondos fuera del territorio suizo, especialmente en escenarios de cambio de poder.

Las autoridades suizas subrayaron que, si futuras investigaciones determinan que los fondos fueron adquiridos de manera ilícita, Suiza se compromete a garantizar que esos activos sean destinados en beneficio del pueblo venezolano.

Ampliación de sanciones contra Venezuela

La decisión se suma a las sanciones vigentes desde 2018 contra Venezuela, establecidas bajo la Ley de Embargo. No obstante, el Consejo Federal precisó que las nuevas disposiciones bajo la FIAA amplían el alcance de las restricciones, al incluir personas que no figuraban en las listas de sanciones anteriores.

En el comunicado se aclaró además que la caída del poder de Maduro no es determinante para aplicar la FIAA, ni tampoco las circunstancias internacionales de su detención. El elemento clave es el hecho objetivo del cambio de poder, que habilita a Venezuela a iniciar procedimientos legales sobre activos que podrían haber sido obtenidos de forma irregular durante su mandato.

Por cuánto tiempo congelarán los activos de Nicolás Maduro

La congelación de activos tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con revisiones periódicas según evolucione la situación política y judicial. El Consejo Federal indicó que la medida también facilitará la asistencia judicial recíproca entre Suiza y las autoridades venezolanas, en caso de existir pruebas de adquisición ilícita.

Finalmente, el Gobierno suizo reiteró su compromiso con el derecho internacional, la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la integridad territorial de Venezuela. Asimismo, recordó que Suiza ha ofrecido en reiteradas oportunidades sus buenos oficios para contribuir a una solución pacífica de la crisis.

Venezuela concentra cerca del 17% de las reservas mundiales de petróleo

Tras la caída de Maduro, baja el precio del petróleo y se disparan las acciones de empresas estadounidenses

Delcy Rodríguez invitó a Estados Unidos a trabajar en una "agenda de cooperación"

Edmundo González Urrutia difundió un video pidiendo lealtad constitucional y le hackearon su cuenta de X

Piden la extradición de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Argentina

