4 de enero de 2026 - 15:27

Furor por la ropa de Maduro preso: el conjunto que se agotó en minutos tras el posteo de Donald Trump

El expresidente venezolano fue capturado en una operación militar de EE.UU. Su vestimenta, un conjunto de 260 dólares, se agotó rápidamente en las tiendas.

El look de Nicolás Maduro al ser detenido que es viral y furor en ventas.

Foto:

Por Cristian Reta

Lo que llamó poderosamente la atención de los internautas fue la marca de su ropa: un conjunto gris de la línea Nike Tech Fleece. Esta elección generó una ola de críticas y comentarios irónicos en redes sociales, donde se calificó de "paradoja" que un líder con discurso antiimperialista vistiera una de las prendas más icónicas del capitalismo estadounidense.

image

El "uniforme" de Nicolás Maduro de 260 dólares que es furor en las redes

El conjunto que lucía Maduro al momento de ser extraído de su fortaleza en Caracas tiene un valor aproximado de 260 dólares en el mercado internacional. La indumentaria está compuesta por una campera Nike Tech Windrunner Fleece de 140 dólares y un jogging a juego de 120 dólares. Según la marca, estas prendas están fabricadas con materiales sustentables, incluyendo poliéster reciclado y algodón orgánico.

La viralización fue tan inmediata que el modelo gris se agotó en la tienda oficial de Nike en cuestión de minutos tras la difusión de las fotografías. En plataformas de e-commerce, las consultas por el "Nike Tech" se dispararon globalmente, e incluso aparecieron reseñas irónicas de usuarios que calificaban la prenda como "perfecta para vuelos militares largos".

image

Pero Nike no fue la única marca bajo la lupa. Durante su traslado y llegada a Nueva York, Maduro también apareció con un suéter azul de la empresa estadounidense Origin. La firma aprovechó el impacto mediático para habilitar la preventa de su camiseta "Patriot Blue", capitalizando un momento que convirtió un arresto histórico en una inesperada tendencia de marketing global.

image

Mientras el exmandatario enfrenta cargos por narcoterrorismo, su vestuario sigue desnudando las contradicciones de un régimen que criticaba al mercado pero consumía sus marcas más exclusivas.

