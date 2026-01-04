4 de enero de 2026 - 12:15

Quién es Evangeline Lilly, la actriz de Marvel y Lost que lucha contra un daño cerebral irreversible

La estrella confirmó que sufre daño cognitivo tras un fuerte golpe en la cabeza. Conocé su historia, sus éxitos como actriz y el accidente que cambió su vida.

El accidente que le provocó daño cerebral crónico a la actriz Evangeline Lilly

El accidente que le provocó daño cerebral crónico a la actriz Evangeline Lilly



Por Cristian Reta

Evangeline Lilly, la recordada Kate Austen de la serie Lost y Hope van Dyne en el universo de Marvel, atraviesa su momento más delicado. A los 46 años, la actriz canadiense confirmó una noticia que paralizó a sus seguidores: padece daño cerebral cognitivo crónico.

¿Cómo fue el accidente que le provocó daño cerebral a la actriz?

La revelación llegó a través de sus redes sociales en enero de 2026, donde compartió los resultados de escáneres que muestran un deterioro preocupante. "Casi todas las áreas de mi cerebro funcionan con capacidad disminuida", confesó la artista con crudeza.

Todo se remonta a mayo de 2025. Mientras estaba en Hawái, el calor extremo le provocó un desmayo; al caer, su rostro impactó de lleno contra una roca, causándole una conmoción cerebral grave y secuelas que afectan sus funciones cognitivas.

Un retiro marcado por la salud y la búsqueda de paz

Aunque Lilly ya se había alejado de los focos en 2024 buscando su "dharma" y una vida más significativa, esta lesión aceleró sus planes de tranquilidad. Para muchos, su salida de Hollywood ahora cobra un sentido mucho más profundo y doloroso.

La actriz, que también brilló en la saga de El Hobbit, admitió que este declive la obligó a "bajar el ritmo" y tener un cierre de año más descansado. A pesar de la gravedad, se mostró optimista sobre el "arduo trabajo" de recuperación que tiene por delante junto a sus médicos.

Su carrera no estuvo libre de polémicas, desde sus posturas sobre las vacunas hasta las denuncias por sentirse "acorralada" al realizar desnudos en el set de Lost. Sin embargo, hoy su prioridad absoluta es su salud y su bienestar personal.

Mientras los fanáticos de Marvel lamentan que su personaje, La Avispa, podría no regresar a la pantalla, Evangeline se enfoca en sanar. Su historia es un recordatorio de cómo un segundo puede transformar el destino de las actrices más recordadas de la industria.

