Alerta durante las Fiestas: riesgos que pocos tienen en cuentan, pero que suelen terminar en accidentes

Los festejos de fin de año suelen venir acompañados de distracciones que pueden terminar en graves accidentes , pero evitables; muchos de ellos vinculados a la vista. Por eso, especialistas advierten que durante las Fiestas aumentan las lesiones oculares y remarcan la importancia de extremar cuidados .

Cabe mencionar que es una de las zonas más sensibles del cuerpo, por lo que requiere de una mayor protección. En ese contexto, el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) llamó a prestar atención a situaciones cotidianas que, sin prevención, pueden derivar en consecuencias graves.

El Dr. Nicolás Levaggi (M.N. 13.098), jefe de la Unidad de Cirugía del Hospital Oftalmológico Pedro Lagleyze, explicó que “el ojo es una estructura extremadamente sensible” y que gran parte de las lesiones que se atienden en esta época podrían evitarse con medidas simples.

En Argentina, el uso de pirotecnia disminuyó en los últimos años gracias a campañas de concientización y regulaciones, pero, aun así, sigue siendo una de las principales causas de lesiones oculares durante las Fiestas. “El riesgo no desaparece por completo. Incluso la pirotecnia legal puede provocar traumatismos graves en los ojos” , advierte Levaggi, quien recomendó:

Durante las reuniones familiares es común el uso de cuchillos, tijeras, juguetes o elementos que pueden generar traumatismos oculares , especialmente en contextos de distracción o poca iluminación. Desde el CAO aconsejan:

Supervisar a los niños cuando juegan con objetos que lanzan proyectiles o se tensan.

No usar herramientas improvisadas para abrir envases o regalos.

Asegurar buena iluminación al manipular objetos cortantes.

En tanto, ante cualquier golpe o accidente en el ojo, la conducta inmediata puede marcar la diferencia. “El error más frecuente es minimizar el daño o intentar resolverlo en casa”, advierte Levaggi y, frente a una lesión ocular, se recomienda:

No presionar ni frotar el ojo.

No intentar retirar objetos incrustados.

No aplicar gotas ni medicamentos sin indicación médica.

Cubrir suavemente el ojo, sin apretar.

Consultar de inmediato en una guardia oftalmológica.

“La atención rápida es clave para evitar secuelas permanentes, incluida la pérdida de la visión”, subrayó el especialista, quien añadió: “Con pequeños gestos de prevención podemos evitar lesiones que cambian la vida de una persona para siempre”.

Corchazos: un peligro subestimado

Abrir botellas de bebidas espumantes es una escena habitual en los festejos, pero el corcho puede salir despedido a gran velocidad y causar lesiones severas en los ojos. Según estudios publicados en The BMJ, la presión dentro de una botella de vino espumoso puede ser hasta tres veces mayor que la de un neumático de automóvil, lo que permite que el corcho alcance velocidades cercanas a los 80 km/h.

Corchazos / Corchos / Fiestas / Accidentes El 26% de las personas que sufren lesiones oculares por corchos quedan legalmente ciegas.

En ese contexto, el reflejo de parpadeo no alcanza a proteger el ojo. “Muchas personas no saben que el corcho puede dispararse solo, incluso al retirar el alambre metálico, por la presión interna acumulada”, señala Levaggi. Las recomendaciones son:

No apuntar la botella hacia la cara ni hacia otras personas.

Sujetar el corcho desde el primer momento.

Abrir la botella lentamente, orientándola hacia un lugar seguro.

Estudios internacionales muestran que hasta el 26% de las personas que sufren lesiones oculares por corchos quedan legalmente ciegas, lo que da cuenta de la gravedad potencial de estos accidentes.