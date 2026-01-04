Lizy Tagliani compartió una sesión de fotos hecha por su hijo Tati en Mendoza

La conductora publicó imágenes captadas por su hijo durante una escapada familiar. Las fotos, lejos de una producción profesional, destacaron por la ternura y la mirada del niño.

Lizy Tagliani compartió una tierna producción de fotos hecha por su hijo en Mendoza.

Lizy Tagliani compartió en redes sociales una serie de fotografías tomadas por su hijo Tati durante una escapada familiar a Mendoza. Las imágenes despertaron una inmediata reacción de ternura entre sus seguidores.

Lejos de una producción profesional, las fotos se destacan por la mirada espontánea y la óptica infantil con la que el niño retrató a su madre desde distintos ángulos. “Acá la producción de fotos que me hizo el Tati”, escribió la conductora al publicar el carrete en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se la ve posando en la terraza de un hotel mendocino, vestida con un vestido blanco y botas a tono, mientras su hijo asumía el rol de fotógrafo. Los encuadres desparejos, la luz imperfecta y los gestos captados sin artificios fueron justamente los elementos que más conectaron con el público.

Los detalles técnicos quedaron en un segundo plano y dieron lugar a una escena íntima, celebrada por la naturalidad del momento y el vínculo entre madre e hijo. La publicación alcanzó rápidamente los miles de “me gusta” y acumuló cientos de comentarios de apoyo.

Muchos usuarios destacaron la sonrisa de la conductora y el significado especial de este presente personal, que llega a pocos días de que se concrete la adopción definitiva del menor, un proceso que Tagliani compartió públicamente con emoción en distintas oportunidades.