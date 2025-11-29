Polémica por los antivacunas: el Gobierno Nacional y varias provincias defendieron el calendario de vacunación

El Ministerio de Salud de la Nación difundió un comunicado conjunto con veintidós provincias en el que defendió la continuidad y la solidez del Calendario Nacional de Vacunación, que figura como la herramienta central para prevenir enfermedades y sostener la salud pública en un contexto marcado por el crecimiento de discursos negacionistas.
La declaración del Gobierno Nacional involucró a las principales jurisdicciones sanitarias del país, que respaldaron la seguridad y la eficacia de las vacunas utilizadas en Argentina mediante un documento que recuperó evidencia acumulada durante décadas. El texto se publicó hoy y circuló de manera simultánea en canales institucionales y redes sociales para unificar el mensaje en todo el territorio.
El comunicado de las autoridades
Las autoridades ampliaron el contexto al recordar que cada vacuna incorporada al calendario atravesó evaluaciones estrictas, controles permanentes y revisiones técnicas que garantizaron su calidad en todas las etapas. Plantearon además que la política de inmunización requiere una responsabilidad conjunta, porque Nación asume la adquisición y distribución de dosis mientras provincias y municipios sostienen la aplicación diaria en centros de salud y hospitales públicos. El mensaje insistió en que proteger a la población infantil demanda un compromiso sostenido y coordinado, en un momento en el que las coberturas comenzaron a bajar y la exposición a contenido desinformativo creció con velocidad.
El comunicado incluyó referencias a actores involucrados en el proceso. Allí se señaló que “las vacunas del calendario cuentan con décadas de uso seguro, están respaldadas por evidencia científica sólida y han demostrado su capacidad para prevenir enfermedades graves y evitar millones de muertes”.
También se destacó que cada componente incorporado pasó por “evaluaciones rigurosas”, una expresión que remarcó el peso del proceso técnico que determinó la inclusión de cada dosis. Los firmantes sumaron que la vacunación es “indispensable” y que la prioridad común es proteger a los niños y sostener la confianza social en la salud pública.