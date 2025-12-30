30 de diciembre de 2025 - 09:29

Estados Unidos atacó a un puerto de Venezuela con drones de la CIA

El muelle sería utilizado por el Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado a las embarcaciones.

The New York Times reveló que Estados Unidos, a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizó un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, el cual se convirtió en la primera operación estadounidense dentro del país.

Según el diario, el ataque ocurrió la semana pasada y su objetivo fue un muelle en el cual afirman que era utilizado por el Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones.

Las fuentes citadas, bajo anonimato, señalaron que no había personas en el lugar al momento del impacto y que por ende no hubo víctimas fatales.

Este lunes, el presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos fue responsable del ataque, pero al ser consultado se negó a detallar cómo se ejecutó o quién lo llevó a cabo. "Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos", dijo el republicano a periodistas en su recinto privado de Florida, Mar-a-Lago.

Por su parte, el gobierno venezolano no comentó directamente sobre la operación estadounidense, sin embargo, el ministro del Interior, Diosdado Cabello denunció una serie de acciones de "acoso, amenazas y ataques".

Estados Unidos intensifica la presión contra Venezuela

The New York Times señaló que el ataque delata una intensificación de la campaña de presión de la administración de Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro que hasta ahora se había limitado a acciones en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. Como parte de la estrategia, el Pentágono desplegó drones MQ-9 Reaper en la región.

El mandatario estadounidense lleva semanas advirtiendo sobre el comienzo de ataques de objetivos en tierra. Desde que comenzó el conflicto, hundió más de una treintena de lanchas que supuestamente cargan drogas y se contabilizan más de 100 muertos.

El despliegue naval en el Caribe comenzó a mitad de año y su objetivo es "combatir el narcotráfico", el cual Caracas interpreta como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen. En las últimas semanas, Trump bloqueó buques petroleros y confiscó dos que transportaban crudo venezolano.

