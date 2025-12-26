26 de diciembre de 2025 - 09:09

Venezuela liberó a 99 presos políticos en plena tensión con Estados Unidos

Según Nicolás Maduro, era por la supuesta participación en "hechos de violencia e incitación al odio" posteriores a las presidenciales del 2024.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela confirmó este jueves la excarcelación de 99 personas que resultaron detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024, en un contexto de crisis política marcado por la denuncia de fraude por parte de la oposición en el resultado que dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro. En paralelo, crece la tensión con Estados Unidos por el petróleo.

En un comunicado publicado en Instagram, la cartera de Estado afirmó que estas personas permanecían detenidas por su supuesta participación en "hechos de violencia e incitación al odio" posteriores a las presidenciales, cuando se produjeron protestas contra la victoria de Maduro proclamada por el ente electoral, institución que controlan funcionarios afines al chavismo.

"El Gobierno Nacional y el sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", se asegura en el escrito.

El ministerio subrayó que el Estado venezolano "garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integral", aun en un escenario marcado -dijo- por el "asedio imperialista y las agresiones multilaterales" contra Venezuela, que permanece en tensión por el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe, visto por Maduro como un intento para sacarlo del poder.

"El Gobierno bolivariano continuará trabajando de manera firme y responsable por la paz, la justicia y la defensa de la soberanía nacional", concluye en comunicado.

En la jornada de este jueves, varias ONG informaron sobre la excarcelación de decenas de personas en medio de la celebración de la Navidad en Venezuela, lo que dio pie a nuevos llamados para la liberación de todos los presos políticos. Por ejemplo, el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo.

La ONG Foro Penal contabiliza 902 presos políticos en Venezuela, la mayoría detenidos tras las elecciones, según un boletín difundido la semana pasada, que tiene como fecha de corte el 15 de diciembre.

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".

Las liberaciones de este jueves se reanudaron tras un período de suspensión desde el pasado marzo, según familiares de los detenidos.

El proceso de excarcelaciones, que comenzó el año pasado, ha permitido la salida de prisión, con medidas cautelares, de más de 2.000 personas, de acuerdo a la Fiscalía venezolana.

