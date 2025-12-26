Venezuela liberó a 99 presos políticos en plena tensión con Estados Unidos

Según Nicolás Maduro, era por la supuesta participación en "hechos de violencia e incitación al odio" posteriores a las presidenciales del 2024.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela confirmó este jueves la excarcelación de 99 personas que resultaron detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024, en un contexto de crisis política marcado por la denuncia de fraude por parte de la oposición en el resultado que dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro. En paralelo, crece la tensión con Estados Unidos por el petróleo.

En un comunicado publicado en Instagram, la cartera de Estado afirmó que estas personas permanecían detenidas por su supuesta participación en "hechos de violencia e incitación al odio" posteriores a las presidenciales, cuando se produjeron protestas contra la victoria de Maduro proclamada por el ente electoral, institución que controlan funcionarios afines al chavismo.

Maduro lanzó el "Plan Independencia 200" con "284 frentes de batalla" en medio de tensiones con EE.UU. Maduro libera 99 presos políticos desde la época de las elecciones de 2024 EFE "El Gobierno Nacional y el sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", se asegura en el escrito.

El ministerio subrayó que el Estado venezolano "garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integral", aun en un escenario marcado -dijo- por el "asedio imperialista y las agresiones multilaterales" contra Venezuela, que permanece en tensión por el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe, visto por Maduro como un intento para sacarlo del poder.

"El Gobierno bolivariano continuará trabajando de manera firme y responsable por la paz, la justicia y la defensa de la soberanía nacional", concluye en comunicado.