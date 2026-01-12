El Papa León XIV recibió en audiencia privada a María Corina Machado, en medio de la crisis venezolana

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora María Corina Machado , premio Nobel de la Paz 2025, en una audiencia privada que no había sido anunciada en la agenda oficial del Pontífice. Sin embargo, la reunión fue confirmada más tarde por la Santa Sede .

El encuentro se produjo en medio de la actual crisis política venezolana , apenas días después de la captura en Caracas del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses. Ambos detenidos fueron trasladados a Nueva York y enfrentan cargos por narcotráfico.

Según consignaron fuentes oficiales y publicaciones de Machado en redes sociales, durante la audiencia la líder opositora venezolana trasladó al Pontífice su agradecimiento por el seguimiento de la situación venezolana . En ese marco, le pidió que interceda por la liberación de los más de mil presos políticos que aún permanecen detenidos en el país.

El Papa León XIV se reunió con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en el Vaticano el 12 de enero, en una audiencia no programada que posteriormente se añadió a la agenda oficial. Machado, figura clave de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, ha…

En sus declaraciones posteriores, la dirigente aseguró que transmitió al papa “la fuerza del pueblo venezolano, que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela” . También destacó la importancia de un “avance sin demora” hacia una transición democrática efectiva .

El encuentro fue organizado en un marco de suma discreción, y Machado también se reunió con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin , quien fue nuncio en Venezuela entre 2009 y 2013.

María Corina pide al Papa interceder por la liberación de los presos políticos y la transición en Venezuela (ROMA. 12/01/2026) El Papa León XIV recibió este lunes a María Corina Machado en la Santa Sede, en El Vaticano. Durante la audiencia privada, la líder venezolana pidió al…

La visita de la líder opositora al Vaticano se da mientras se anticipa un próximo encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington. Además se espera continuar el diálogo sobre la situación en Venezuela tras la detención de Maduro.

Previamente, el Papa León XIV se había referido en varias ocasiones a la crisis venezolana, pidiendo respeto por la voluntad del pueblo venezolano y la búsqueda de soluciones pacíficas alejadas de intereses partidistas. Así se había pronunciado durante su discurso ante el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede.

Mientras tanto, la postura del Vaticano ante la crisis se mantiene como un factor de atención internacional, con llamados reiterados a proteger los derechos humanos y civiles de todos los venezolanos y a trabajar por una salida pacífica y estable a la prolongada crisis que atraviesa el país.