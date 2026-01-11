El papa León XIV estaría considerando viajar a Argentina: la última visita de un pontífice fue hace casi 39 años

El Vicente Bokalic , arzobispo de Santiago del Estero , mantuvo un encuentro privado con el León XIV en el Vaticano , donde dialogaron sobre la realidad de la juventud, la pobreza estructural y el problema de las adicciones. En ese marco, el religioso argentino invitó formalmente al sumo pontífice a visitar la Argentina, una posibilidad que está siendo considerada en la agenda papal .

La reunión se realizó el 7 de enero , en una sala contigua al Aula Pablo VI, y tuvo una duración aproximada de 30 minutos . La información fue difundida dos días después a través de un comunicado oficial de la Arquidiócesis de Santiago del Estero, que destacó que el encuentro se desarrolló en un " clima de cordialidad, escucha y profunda cercanía pastoral ".

Durante la audiencia, Bokalic compartió con el Papa detalles sobre la situación de la arquidiócesis, la realidad de las parroquias y aspectos históricos de la Catedral de Santiago del Estero , reconocida como Iglesia Primada de la Argentina .

Según se indicó, León XIV manifestó conocer con precisión el proceso que llevó a ese reconocimiento, iniciado durante el pontificado del Francisco , y se mostró especialmente atento a los desafíos actuales, entre ellos la disminución de vocaciones sacerdotales y religiosas .

El Papa expresó además su respaldo al plan pastoral diocesano , estructurado en torno a tres ejes centrales: misión, juventud y sinodalidad , y remarcó la continuidad de esta orientación con la línea pastoral impulsada por Francisco.

En ese sentido, ambos dialogaron sobre la realidad de los jóvenes, marcada por la falta de oportunidades, la crisis de sentido, las pobrezas estructurales y el drama de las adicciones. León XIV mostró un particular interés por los proyectos pastorales que la arquidiócesis desarrolla para acompañar estas problemáticas y alentó a profundizar ese trabajo.

También se abordaron cuestiones vinculadas a la formación permanente del clero y al acompañamiento de los sacerdotes, iniciativas que fueron valoradas positivamente por el Pontífice.

Antes del cierre del encuentro, Bokalic extendió la invitación para que el Papa visite la Argentina y, de manera especial, Santiago del Estero. León XIV recibió la propuesta con agrado y confirmó que la posibilidad está en evaluación.

Cabe recordar que la última visita de un papa a Argentina fue de Juan Pablo II en 1987. A pesar de hacerlo manifestado múltiples veces en público, el papa Francisco, predecesor de León XIV, no visitó el país durante los 12 años de su pontificado, tras haber partido en 2013 para el cónclave que lo consagró como Papa.

Dos veces un Papa visitó la Argentina y fue la misma persona: Juan Pablo II, cuyo nombre secular era Karol Jósef Wojtyla. La primera oportunidad fue el 11 de junio de 1982, cuando el Pontífice estuvo en suelo argentino durante el conflicto armado con Gran Bretaña por las islas Malvinas.

Cinco años después se repitió el acontecimiento. El 6 de abril de 1987 Juan Pablo II llegaba en una visita de una semana por segunda vez a la Argentina, tras permanecer siete días en Chile.

El Papa había sido invitado por los episcopados de ambos países en agradecimiento por la mediación del Vaticano en el conflicto por el canal de Beagle, y la firma del Acuerdo de Paz.

Juan Pablo II pisó Mendoza el 7 de abril -hace casi 39 años- y permaneció unas 3 horas. Venía de Viedma (Río Negro), donde el ex presidente Raúl Alfonsín quería instalar la capital del país.

La provincia tuvo el honor de recibirlo en representación de Cuyo, ya que obispos, gobernadores y representantes de San Luis y San Juan se trasladaron hasta nuestra capital para participar de la ceremonia.

La visita fue de tarde. El Boeing que trasladaba a la comitiva papal llegó alrededor de las 16.45 y de allí se trasladó hasta el Predio de la Virgen, donde se realizó un multitudinario acto.

La asistencia fue estimada en 400 mil personas, a lo que debe añadirse otro caudal muy importante de personas a lo largo del recorrido entre el aeropuerto y el punto de concentración en Guaymallén.

El entonces arzobispo de Mendoza, Cándido Rubiolo, fue quien estuvo a cargo de la recepción como titular de la curia local. Junto con él estuvieron sus pares de San Juan, San Luis y San Rafael, y los miembros de los tres poderes, con el gobernador Santiago Felipe Llaver a la cabeza.

En la pista aérea de El Plumerillo Juan Pablo II -por entonces con mucha energía y buena salud- escuchó a un coro de 250 personas, dirigido por el maestro José Felipe Vallesi, que entonó "Tu eres Pedro" y luego una canción de cuna polaca.

El traslado hasta el Predio de la Virgen se hizo en el Papamóvil y el viaje demoró más de la cuenta por el entusiasmo de la gente al borde del recorrido.

En el espacio reservado para la ceremonia, la muchedumbre tuvo un comportamiento ejemplar y de gran emoción, actitud que rescató el ingeniero Justo Pedro Gascón, hoy de 91 años.

“Recuerdo el maravilloso comportamiento de la gente… Todos compartiendo el momento con una actitud uniforme de alegría y fraternidad. Nunca vi algo igual en otra concentración masiva; fue una notable vivencia que compartí con mi esposa, ya fallecida, Josefina Figueres”.

El Papa no dio una misa en Mendoza sino que ofreció la Liturgia de la Palabra y luego pronunció una homilía, muy sentida, en un clarísimo castellano, con referencias a la paz y el valor de la familia, además de reiterar su condena a "todo lo que degrada y deshumaniza". En la organización de esta parte específicamente religiosa del encuentro actuó el entonces sacerdote Aldo Godino.

Pañuelos al aire, vivas y aplausos fue la respuesta permanente de la feligresía ante la palabra del jefe de la Iglesia. No hubo incidentes, salvo algunos sofocones por la larga espera.