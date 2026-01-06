6 de enero de 2026 - 22:35

La Iglesia argentina pide garantizar la soberanía y el estado de derecho en Venezuela tras la caída de Maduro

La Conferencia Episcopal Argentina envió una carta a sus pares venezolanos en sintonía con el mensaje del papa León XIV, instando al respeto de los derechos humanos.

Marcelo Daniel Colombo&nbsp;

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Tras la intervención militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro, la Iglesia Católica argentina manifestó este martes su preocupación por la situación en Venezuela.

A través de una misiva firmada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), la institución expresó su anhelo de que se garantice la soberanía del país caribeño y se asegure el cumplimiento de la Constitución.

El documento, que lleva las firmas de Marcelo Colombo (arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA), Ángel Rossi, César Fernández y el secretario Raúl Pizarro, fue enviado a monseñor Jesús González de Zárate, presidente del Episcopado venezolano.

En el texto, los obispos argentinos remarcaron su "acompañamiento" y cercanía con el pueblo venezolano en este "tiempo complejo".

El mensaje se encuentra en total sintonía con las palabras expresadas por el papa León XIV durante el Ángelus del pasado domingo. Al igual que el Sumo Pontífice, la Iglesia argentina subrayó que "el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración".

Asimismo, hicieron un llamado explícito a garantizar la soberanía del país, asegurar el estado de derecho inscripto en la Constitución, respetar los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos y brindar especial atención a los sectores más vulnerables que sufren por la difícil situación económica.

Finalmente, los representantes de la Iglesia argentina comprometieron la oración de sus comunidades para que "brille en la mente y en los corazones la mansa luz del Pesebre".

En su cierre, instaron a buscar una verdadera reconciliación basada en la paz y la justicia para superar la crisis institucional y social que enfrenta la nación hermana.

