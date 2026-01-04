4 de enero de 2026 - 09:57

El Papa León XIV se pronunció tras la captura de Nicolás Maduro: qué exigió

El líder de la Iglesia Católica expresó su postura ante la reciente detención del venezolano por parte de Estados Unidos. Aseguró que “el bien del pueblo debe prevalecer sobre todo”.

Una imagen proporcionada por los medios de comunicación del Vaticano muestra al Papa León XIV pronunciando un discurso a los peregrinos desde la ventana del palacio apostólico con vista a la plaza de San Pedro durante su oración del Ángelus dominical en la Ciudad del Vaticano, el 04 de enero de 2026.

Foto:

Vaticano
Por Redacción Mundo

Durante el rezo del Ángelus en el Palacio Apostólico, el Sumo Pontífice llamó a las partes involucradas a dejar de lado la violencia y a buscar una salida basada en la justicia, la estabilidad y el respeto pleno del marco constitucional. Es una política que el líder espiritual adoptó en cada conflicto desde su asunción.

En su mensaje fue tajante al reclamar que se garantice la soberanía del país sudamericano y se asegure “el Estado de Derecho inscrito en la Constitución”.

Asimismo, hizo un llamado especial a no descuidar los derechos humanos y civiles, poniendo el foco en los sectores más vulnerables que padecen la crisis económica.

Posición del Papa sobre Nicolás Maduro y Donald Trump

El Papa, de origen estadounidense pero con una fuerte impronta latinoamericana por su labor misionera en Perú, pidió la intercesión de la Virgen de Coromoto por el futuro de la nación caribeña. La postura de León XIV mantiene la línea de cautela y diálogo que ha caracterizado su gestión.

En diciembre, durante su regreso de una visita a Líbano, el pontífice ya había marcado distancia de las amenazas militares de Donald Trump al sostener que “siempre es mejor buscar maneras de diálogo o presión, quizá presiones económicas, pero buscando otra manera para cambiar”.

Esta búsqueda de una transición pacífica incluso había sido agradecida públicamente por el propio Maduro meses atrás.

El Vaticano sigue de cerca la crisis no solo por la vocación diplomática del papa, sino por el peso de figuras clave en su administración, como el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra, actual “número dos” de la Secretaría de Estado.

