El Papa León XIV se pronunció tras la captura de Nicolás Maduro: qué exigió

El papa León XIV se pronunció ante lo sucedido en Venezuela y manifestó su preocupación por la situación del país tras la captura del venezolano Nicolás Maduro por la administración de Donald Trump . Remarcó que “el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración” .

La bendición Urbi et Orbi del papa León XIV y su mensaje de Navidad

El Papa León XIV cerró el año con un mensaje de balance: evocó a Francisco y lamentó el impacto de la guerra

Durante el rezo del Ángelus en el Palacio Apostólico, el Sumo Pontífice llamó a las partes involucradas a dejar de lado la violencia y a buscar una salida basada en la justicia, la estabilidad y el respeto pleno del marco constitucional. Es una política que el líder espiritual adoptó en cada conflicto desde su asunción.

En su mensaje fue tajante al reclamar que se garantice la soberanía del país sudamericano y se asegure “el Estado de Derecho inscrito en la Constitución”.

Asimismo, hizo un llamado especial a no descuidar los derechos humanos y civiles, poniendo el foco en los sectores más vulnerables que padecen la crisis económica.

El Papa, de origen estadounidense pero con una fuerte impronta latinoamericana por su labor misionera en Perú, pidió la intercesión de la Virgen de Coromoto por el futuro de la nación caribeña. La postura de León XIV mantiene la línea de cautela y diálogo que ha caracterizado su gestión.

El papa León XIV se refirió a la situación de Venezuela durante el Ángelus: "El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración". pic.twitter.com/y0XUlc0LHP

En diciembre, durante su regreso de una visita a Líbano, el pontífice ya había marcado distancia de las amenazas militares de Donald Trump al sostener que “siempre es mejor buscar maneras de diálogo o presión, quizá presiones económicas, pero buscando otra manera para cambiar”.

Esta búsqueda de una transición pacífica incluso había sido agradecida públicamente por el propio Maduro meses atrás.

El Vaticano sigue de cerca la crisis no solo por la vocación diplomática del papa, sino por el peso de figuras clave en su administración, como el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra, actual “número dos” de la Secretaría de Estado.