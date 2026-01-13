13 de enero de 2026 - 09:41

Tiene 27 años, su pelo mide 113 centímetros y decidió no cortarlo por un motivo inesperado

Julie Faurskov sorprende al mundo con una cabellera de 113 centímetros. Lo que parece un simple récord estético es, en realidad, una herramienta de protección.

Por Cristian Reta

En la ciudad de Kolding, Dinamarca, Julie Faurskov, de 27 años, sorprende a los transeúntes con su pelo natural de 113 centímetros de largo. Tras siete años sin visitar la peluquería, lo que comenzó como un refugio ante una infancia difícil se ha transformado hoy en una seña de identidad única.

Un refugio emocional de más de un metro

Caminar por las calles de Kolding se ha vuelto una experiencia particular para Julie Faurskov. Con una melena que alcanza los 113 centímetros, la joven no pasa desapercibida y ya ha perdido la cuenta de cuántas veces desconocidos se han acercado para comentar sobre su aspecto. Según sus propios cálculos, ha recibido entre 50 y 100 comentarios a lo largo de estos siete años de crecimiento ininterrumpido. La pregunta más frecuente que escucha de quienes la detienen es si se trata de extensiones, algo que al principio le generaba una profunda vergüenza, pero a lo que finalmente se ha acostumbrado.

image

Sin embargo, el origen de esta decisión no tiene que ver con la vanidad o la moda. Julie explica que su cabello se convirtió en un recurso psicológico fundamental durante sus años de formación. "Tuve una infancia difícil. Mi cabello se convirtió en un escudo porque me daba una sensación de control y protección en una infancia donde todo era impredecible", relata con honestidad. En momentos donde el entorno exterior se sentía inseguro, la longitud de su pelo era una de las pocas cosas que ella misma podía decidir y gestionar.

Con el paso del tiempo, la función de este "escudo" ha evolucionado. Aunque hoy ya no siente la necesidad de esconderse como en el pasado, reconoce que su larga melena se ha integrado profundamente en su personalidad y en cómo se percibe a sí misma ante el mundo. Lo que nació como una defensa ante la adversidad es ahora una parte innegociable de su identidad.

El desafío de la maternidad y el límite de crecimiento

A pesar del valor sentimental y simbólico, mantener una cabellera de más de un metro de largo conlleva desafíos logísticos considerables en la vida diaria. Julie admite que su elección es, en muchos aspectos, poco práctica. Como madre de dos niños pequeños, de uno y dos años de edad, el cabello largo se convierte a menudo en un blanco fácil para los tirones accidentales durante los juegos y la rutina de cuidado infantil. Además, el tiempo que debe dedicar al cepillado es significativamente mayor al de una persona con un corte convencional.

image

En su hogar, la curiosidad inicial de su familia ha dado paso a la aceptación. Aunque al principio les resultó extraño que decidiera abandonar por completo las visitas a la peluquería, hoy solo mencionan lo mucho que ha crecido el pelo con el paso de los meses. De hecho, es su propio esposo quien se encarga de realizar el seguimiento métrico de su melena de forma regular.

Según las mediciones familiares, durante el año 2025 el cabello de Julie creció entre seis y siete centímetros, aunque ella misma ha notado que el ritmo de crecimiento se ha ralentizado en comparación con años anteriores. A pesar de su compromiso de siete años sin cortes, Julie tiene claro que existe un límite físico y práctico para su hazaña: si su cabello llega a alcanzar los 140 centímetros, probablemente llegará el momento de volver a usar las tijeras.

