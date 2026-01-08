8 de enero de 2026 - 15:57

Los mejores días para cortarte el pelo según el calendario lunar de enero 2026

El inicio del 2026 ofrece múltiples oportunidades para quienes confían en la Luna como aliada de la belleza capilar, para que crezca más sano y fuerte.

corte de pelo según la luna
Por Daniela Leiva

El calendario lunar vuelve a posicionarse como una referencia clave para quienes buscan potenciar el crecimiento y la salud del cabello. Lejos de ser una moda pasajera, esta práctica se apoya en creencias ancestrales que asocian las fases de la Luna con los procesos naturales del cuerpo humano.

Así como durante siglos se utilizó para organizar siembras y cosechas, hoy muchas personas consultan el almanaque lunar antes de decidir un corte de pelo, una tintura o incluso una sesión de depilación.

La idea central es que la Luna, al influir sobre el agua y los ciclos biológicos, también puede incidir en la vitalidad capilar. Aunque no existe evidencia científica concluyente, quienes siguen esta tradición aseguran notar diferencias en el crecimiento, la textura y la resistencia del pelo cuando respetan determinadas fechas.

Enero de 2026 llega con varios días destacados para aprovechar esta creencia y planificar el cuidado personal. Más allá de las explicaciones racionales, seguir el calendario lunar se ha convertido para muchos en un ritual de autocuidado. Elegir el día adecuado para un corte o un tratamiento es, también, una forma de conectar con los ciclos naturales y tomarse un tiempo para uno mismo.

Cortarse el pelo para que crezca más sano y fuerte

Si el objetivo es fortalecer el cabello, mejorar su estructura y lograr una melena más resistente, el calendario lunar de enero 2026 señala una serie de jornadas especialmente favorables. Se trata de días asociados a una energía de consolidación, ideal para quienes buscan un crecimiento equilibrado y un pelo menos quebradizo.

Los días recomendados para este fin son:

  • Jueves 8 de enero
  • Viernes 9 de enero
  • Sábado 10 de enero
  • Domingo 11 de enero

Cortarse el pelo en estas fechas estaría vinculado a una mejor calidad capilar, con fibras más firmes y un aspecto saludable que se mantiene en el tiempo. Son momentos ideales para sanear puntas, emparejar el largo o realizar un cambio sutil sin debilitar el cabello.

corte de pelo

Días ideales para que el pelo crezca más rápido

Quienes priorizan la velocidad de crecimiento suelen mirar con atención las fases asociadas a la expansión y la vitalidad. En el calendario lunar de enero 2026, hay un período especialmente indicado para quienes desean que el pelo crezca más rápido después del corte.

Las fechas señaladas son:

  • Miércoles 21 de enero
  • Jueves 22 de enero
  • Viernes 23 de enero
  • Sábado 24 de enero
  • Domingo 25 de enero

Según la tradición, cortarse el pelo en estos días estimula un crecimiento más acelerado y vigoroso, por lo que resultan ideales para quienes buscan recuperar largo o potenciar el volumen natural.

Cuándo depilarse o teñirse según la Luna

El calendario lunar no solo se utiliza para el corte de cabello. También hay fechas específicas recomendadas para la depilación y los tratamientos de color. En estos casos, se eligen momentos en los que el vello se debilita o el cabello está más receptivo a los productos.

Durante enero de 2026, los días más favorables para depilarse y teñirse son:

  • Viernes 2 de enero
  • Sábado 3 de enero
  • Domingo 4 de enero
  • Lunes 12 de enero
  • Martes 13 de enero
  • Viernes 30 de enero
    No más tintura para el cabello la nueva tendencia que cubre las canas y te hace lucir años más joven
    Cu&aacute;ndo te&ntilde;irse el pelo seg&uacute;n la luna.

    Cuándo teñirse el pelo según la luna.

