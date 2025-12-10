10 de diciembre de 2025 - 16:17

Lujo en cuenta regresiva: el calendario de una marca internacional que agotó stock e impactó por su precio

El calendario de Adviento 2025 de Dior, con 24 artículos en versión miniatura y un precio de 8200 dólares, se convirtió en una de las piezas más comentadas.

El calendario se pensó para utilizar un producto distinto cada día antes de la Navidad

El calendario se pensó para utilizar un producto distinto cada día antes de la Navidad

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Calendario de Adviento: qué es, el significado y por qué se convirtió en un ritual clave de la Navidad.

Calendario de Adviento: qué es, el significado y por qué se convirtió en un ritual clave de la Navidad

Por Andrés Aguilera
Los números de la quiniela de Mendoza. - Imagen ilustrativa

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 10 de diciembre

La reconocida firma presentó este calendario como parte de sus ediciones especiales del año, con tan solo 120 unidades disponibles desde principios de diciembre. La colección fue creada en homenaje al período del Adviento, una fecha significativa para el cristianismo, y fue promocionada por Dior como una alternativa de regalo para quienes celebran la llegada del 25 de diciembre.

Según detalló la marca en su sitio oficial, el artículo ya no se encuentra disponible debido a la alta demanda. El baúl, diseñado con “24 cajones realzados por un toque de oro y tiradores en forma de estrella”, revela cada día un producto distinto: fragancias, velas y piezas complementarias pensadas para acompañar la cuenta regresiva hacia la Navidad.

El diseño reproduce la fachada de la histórica boutique ubicada en la Avenida Montaigne 30. Dior explicó que esta edición, llamada El Baúl de los Sueños, fue concebida como un tocador couture renovado y más imponente que versiones anteriores, con el objetivo de recrear la atmósfera festiva de la casa de moda.

El conjunto incluye seis eaux de parfum de La Collection Privée Christian Dior en formato de 100 ml, cuatro esprits de parfum de 80 ml y cuatro brumas perfumadas para el cabello de 40 ml. Además, contiene una vela de edición limitada de 250 g acompañada por tres accesorios —tapa, base y apagavelas— y dos juegos de adornos navideños, junto con una estrella metálica para coronar el árbol.

También suma dos accesorios de La Collection Privée Christian Dior, un tapón couture de pata de gallo y un vaporizador compacto. La propuesta se completa con dos piezas couture —un Mitzah de pata de gallo y un par de pendientes— y una bola de nieve Dior exclusiva, que cierra la selección de artículos incluidos en esta edición limitada del calendario de Adviento 2025.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mendoza

Mendoza se afianza entre las mejores ciudades para vivir en Argentina, según un ranking de la UBA

Por Redacción Sociedad
Marita Ahumada, Jessica Laferte, Pablo Dellazoppa y Soledad González. 

Cuyo Minero recibió una distinción legislativa por su trabajo informativo sobre la minería

Por Redacción
El Gobierno subastará una Ferrari 430 incautada al narcotráfico: el precio base y cómo será el proceso. 

El Gobierno subastará una Ferrari 430 incautada al narcotráfico: el precio base y cómo será el proceso

Por Redacción Sociedad
Guaymallén volverá a tener reina de la Vendimia.

Se terminó la polémica: Guaymallén volverá a tener reina de la Vendimia en 2026

Por Ignacio de la Rosa