Lujo en cuenta regresiva: el calendario de una marca internacional que agotó stock e impactó por su precio

El calendario de Adviento 2025 de Dior, con 24 artículos en versión miniatura y un precio de 8200 dólares, se convirtió en una de las piezas más comentadas.

El calendario se pensó para utilizar un producto distinto cada día antes de la Navidad

Este exclusivo lanzamiento de la casa de moda Dior reunió 24 productos en formato pequeño y salió a la venta con un valor de 8200 dólares. Su propuesta, limitada y navideña, atrajo la atención en redes y el calendario se vendió hasta agostar stock al poco tiempo de su lanzamiento.

La reconocida firma presentó este calendario como parte de sus ediciones especiales del año, con tan solo 120 unidades disponibles desde principios de diciembre. La colección fue creada en homenaje al período del Adviento, una fecha significativa para el cristianismo, y fue promocionada por Dior como una alternativa de regalo para quienes celebran la llegada del 25 de diciembre.

Según detalló la marca en su sitio oficial, el artículo ya no se encuentra disponible debido a la alta demanda. El baúl, diseñado con “24 cajones realzados por un toque de oro y tiradores en forma de estrella”, revela cada día un producto distinto: fragancias, velas y piezas complementarias pensadas para acompañar la cuenta regresiva hacia la Navidad.

El diseño reproduce la fachada de la histórica boutique ubicada en la Avenida Montaigne 30. Dior explicó que esta edición, llamada El Baúl de los Sueños, fue concebida como un tocador couture renovado y más imponente que versiones anteriores, con el objetivo de recrear la atmósfera festiva de la casa de moda.

El conjunto incluye seis eaux de parfum de La Collection Privée Christian Dior en formato de 100 ml, cuatro esprits de parfum de 80 ml y cuatro brumas perfumadas para el cabello de 40 ml. Además, contiene una vela de edición limitada de 250 g acompañada por tres accesorios —tapa, base y apagavelas— y dos juegos de adornos navideños, junto con una estrella metálica para coronar el árbol.

También suma dos accesorios de La Collection Privée Christian Dior, un tapón couture de pata de gallo y un vaporizador compacto. La propuesta se completa con dos piezas couture —un Mitzah de pata de gallo y un par de pendientes— y una bola de nieve Dior exclusiva, que cierra la selección de artículos incluidos en esta edición limitada del calendario de Adviento 2025.