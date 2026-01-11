Denuncian la muerte bajo custodia de un policía venezolano detenido por criticar al régimen de Maduro.

Organizaciones de derechos humanos exigieron una investigación independiente y responsabilizaron al Estado por la falta de información sobre el fallecimiento de Edison José Torres Fernández, detenido desde diciembre en Venezuela y acusado de "traición a la patria".

Estados Unidos anunció una estrategia de tres etapas para la transición política en Venezuela

El venezolano Edison José Torres Fernández , un policía de 52 años del estado Portuguesa , murió este sábado 10 de enero mientras permanecía bajo custodia estatal, informó este domingo la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) en sus cuentas oficiales en redes sociales.

El fallecimiento se produjo apenas 62 horas después de que las autoridades anunciaran la liberación de "un número importante de personas", una medida criticada por organizaciones de la oposición por avanzar lentamente.

#DENUNCIA #URGENTE | Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denuncia la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, de 52 años de edad, ocurrida el 10 de enero de… pic.twitter.com/DZl4izYzII

Torres Fernández, funcionario de la Policía del estado Portuguesa y adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare , fue detenido el 9 de diciembre de 2025 luego de " compartir mensajes críticos contra el régimen y contra el gobernador del estado", el chavista Primitivo Cedeño. De manera extraoficial, "se le imputaron los delitos de traición a la patria y asociación para delinquir ".

La muerte del detenido tuvo lugar en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Zona 7 en Caracas , según el CLIPP, que denunció que no existe información oficial sobre las circunstancias ni las causas del deceso , ni sobre la atención médica que podría haber recibido mientras estuvo recluido.

Un grupo de personas participa en una vigilia frente al centro penitenciario Rodeo I este sábado, en Zamora estado de Miranda, Venezuela.

La ONG afirmó que "Esta falta de información y de transparencia hace responsable al Estado por su vida e integridad" y exigió una investigación inmediata, independiente y transparente, así como la liberación de todos los presos políticos que aún permanecen detenidos. “No puede morir nadie más bajo custodia del Estado”, expresaron en su comunicado.

El partido opositor Primero Justicia (PJ) también lamentó el fallecimiento y responsabilizó "directamente al régimen de la presidenta encargada Delcy Rodríguez", pidiendo la libertad inmediata, plena e incondicional para todos los presos políticos, civiles y militares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pr1meroJusticia/status/2010215949610188966&partner=&hide_thread=false Lamentamos informar que venezolanos inocentes siguen muriendo bajo custodia del régimen.



Edison José Torres Fernández (52) fue acusado de traición a la patria y asociación para delinquir por compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador de Portuguesa.



Detenido… https://t.co/j7vDz4yEiu — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) January 11, 2026

Con Torres Fernández, el CLIPP asegura que 22 personas han fallecido bajo custodia del Estado desde 2014.

Liberan presos políticos en Venezuela

El jueves anterior, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, había anunciado la liberación de un “número importante de personas” entre venezolanos y extranjeros, sin precisar cifras ni condiciones.

Desde entonces, la ONG Foro Penal ha verificado solo 16 excarcelaciones, mientras que el resto de organizaciones y coaliciones opositoras estiman que 804 presos políticos siguen tras las rejas. La Plataforma Unitaria Democrática ha pedido a las autoridades acelerar los procesos de liberación para “que finalmente cese el sufrimiento”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este sábado que Venezuela "ha empezado el proceso, a lo grande, de liberar a sus presos políticos", y dijo esperar que estas personas "recuerden la suerte que tuvieron de que EE.UU. llegara e hiciera lo que tenía que hacerse".