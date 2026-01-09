9 de enero de 2026 - 15:56

Venezuela y Estados Unidos inician proceso para restablecer relaciones diplomáticas tras la caída de Maduro

La administración de Delcy Rodríguez confirmó el inicio de diálogos exploratorios y la llegada de una delegación de Washington a Caracas.

Venezuela anunció un acercamiento diplomático con EEUU

Foto:

Por Redacción Mundo

A menos de una semana de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el gobierno de Venezuela anunció este viernes el inicio de un proceso exploratorio de carácter diplomático con los Estados Unidos.

Según un comunicado oficial emitido por la Cancillería, el objetivo principal es avanzar hacia el restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países, las cuales permanecen fracturadas desde el año 2019.

La administración liderada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca abordar a través de este diálogo las consecuencias de lo que califican como una "agresión criminal, ilegítima e ilegal" y el "secuestro" del mandatario y la primera dama.

Delcy Rodríguez / Venezuela
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez

A pesar de la reciente tensión, el canciller Yván Gil señaló que las conversaciones también apuntan a desarrollar una agenda de trabajo sobre temas de interés mutuo.

Misión técnica en territorio venezolano Como parte de este acercamiento, una delegación estadounidense encabezada por John McNamara, responsable de la unidad de asuntos sobre Venezuela en la embajada en Bogotá, ya se encuentra en Caracas.

Este equipo tiene la tarea de realizar evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática para una posible reanudación gradual de las operaciones.

Desde Washington, ha trascendido que la reapertura de la embajada en la capital venezolana es una posibilidad que está bajo consideración, incluso por el propio Donald Trump.

Este giro diplomático busca poner fin a un periodo de ruptura iniciado cuando Estados Unidos reconoció como presidente interino a Juan Guaidó en 2019, trasladando en aquel entonces sus funciones consulares a Colombia.

Rodríguez ha enfatizado que Venezuela enfrentará la situación actual por la vía diplomática, bajo la premisa de que la "Diplomacia Bolivariana de Paz" es el camino para la defensa de la soberanía y el restablecimiento del derecho internacional.

