Familia de abogado argentino detenido en Venezuela pide por su liberación: "Estamos desesperados"

Germán Giuliani fue detenido por el régimen venezolano en mayo del 2025 y su esposa no tiene noticias de él desde diciembre.

Por Redacción Mundo

La esposa de uno de los argentinos detenidos por el régimen venezolano reclamó por a situación de su esposo, de quien no tiene noticias desde el 21 de diciembre.

Se trata de Germán Giuliani, un abogado penalista que fue secuestrado el 21 de mayo de 2025 y desde entonces permanece privado de su libertad. Lo acusan de “terrorismo, narcotráfico, mercenario”, las mismas carátulas que varios de los presos políticos demorados.

Su esposa Virginia Rivero detalló cómo quedó detenido en una entrevista con Radio Mitre: "Fue a Venezuela por trabajo. Se fue el 5 de abril y el 21 de mayo lo detuvieron. Le preguntaron el nombre y al escuchar el acento argentino lo secuestraron. Me enteré por un medio de comunicación, estaba en el trabajo, fue el viernes 23 de mayo y me llamó Cancillería para informarme la noticia".

"En este momento, de mi esposo no tengo información. Sé que está en Yare 2. Desde el 21 de diciembre que lo trasladaron, estaba en Caracaras, no tengo información de él. No tengo ningún dato", agregó.

Estamos desesperados y pidiendo una fe de vida. Por eso las nota y haciendo más mediático este caso. En un principio no lo hicimos”, explicó Rivero.

A su vez, contó que mantiene contacto con la Cancillería que lidera Pablo Quirno y que conversó con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich a través de la organización Las Madres del Dolor. "Sé que están trabajando, sobre todo a partir de la caída de Maduro. No me cuentan nada, hay mucho en manos de Estados Unidos. Sé que trabajan y tienen todo listo para poder traer a los argentinos", informó.

Sobre la visita de su esposo a Venezuela sumó que era la primera vez que iba y que desconocías las alertas emitidas por el Gobierno: "Nadie pudo frenar la situación".

Finalmente, contó que habló por teléfono con Giuliani 15 días después de ser detenido: "Me contó dónde estaba, en un comando chiquito en Caracas, con otros presos políticos. Me dijo que no me preocupara, que estaba bien. Tuve alguna que otra llamada, pero la información que tenía era a través de otros familiares de presos políticos venezolanos".

