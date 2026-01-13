13 de enero de 2026 - 09:11

Trump impondrá aranceles del 25% a los países que "hagan negocios" con Irán

El anuncio llega en respuesta a la brutal agresión del régimen iraní contra manifestaciones antigubernamentales.

EFE/EPA/JONAS ROOSENS
Por Redacción Mundo

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que cualquier país que " haga negocios" con Irán será castigado con un arancel del 25% por parte de Washington. Esta medida implicaría un paso más en la campaña para ahogar económicamente al Gobierno de Teherán.

El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta oficial en la red social Truth Social, donde publicó: "Esta orden es inmediata y final". Allí detalló que la nación que lo haga deberá pagar un arancel del 25% sobre todas las transacciones comerciales que realice con Estados Unidos.

Según informaron medios estadounidenses, la advertencia llegó luego de que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactara al enviado especial de Trump para Oriente Medio y Ucrania, Steve Witkoff, con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

Las amenazas de Trump a Irán por la represión

El contacto entre las partes se activó luego de que Donald Trump amenazara con atacar la nación persa en respuesta a la represión que están haciendo las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias antigubernamentales que están sacudiendo al país y que están dejando un número elevado de muertos y detenidos.

Protestas contra el régimen de Irán dejaron más de 500 fallecidos
Grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión, en una muy amplia horquilla que va de decenas a varios cientos de muertos.

Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en una conferencia este lunes que Trump no descarta acciones militares en Irán.

En Latinoamérica, Brasil es el principal socio comercial de Teherán en el intercambio de productos agrícolas y fertilizantes. También tiene vínculos comerciales con Venezuela, Cuba, México, Colombia y Uruguay, entre otros.

