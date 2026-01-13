El anuncio llega en respuesta a la brutal agresión del régimen iraní contra manifestaciones antigubernamentales.

Trump impondrá aranceles del 25% a los países que "hagan negocios" con Irán.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que cualquier país que " haga negocios" con Irán será castigado con un arancel del 25% por parte de Washington. Esta medida implicaría un paso más en la campaña para ahogar económicamente al Gobierno de Teherán.

El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta oficial en la red social Truth Social, donde publicó: "Esta orden es inmediata y final". Allí detalló que la nación que lo haga deberá pagar un arancel del 25% sobre todas las transacciones comerciales que realice con Estados Unidos.

Según informaron medios estadounidenses, la advertencia llegó luego de que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactara al enviado especial de Trump para Oriente Medio y Ucrania, Steve Witkoff, con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

Las amenazas de Trump a Irán por la represión El contacto entre las partes se activó luego de que Donald Trump amenazara con atacar la nación persa en respuesta a la represión que están haciendo las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias antigubernamentales que están sacudiendo al país y que están dejando un número elevado de muertos y detenidos.

Grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión, en una muy amplia horquilla que va de decenas a varios cientos de muertos.