Volantazo de Trump: canceló el diálogo con Irán y dijo que "la ayuda está en camino"

El presidente de Estados Unidos pidió a los iraníes que "tomen el control de sus instituciones" para acabar con el régimen teocrático. Las protestas ya suman más de 500 muertos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que "cesen los asesinatos" en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la "ayuda está en camino".

"¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes", dijo Trump en su red Truth Social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2010831284621262933?s=20&partner=&hide_thread=false "Effective immediately, any Country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a Tariff of 25% on any and all business being done with the United States of America. This Order is final and conclusive...." - PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/UQ1ylPezs9 — The White House (@WhiteHouse) January 12, 2026 "La ayuda está en camino", agregó el mandatario en su mensaje, que concluyó con un ‘MIGA’ (Make Iran Great Again o Hacer grande a Irán de nuevo) en una variación de su movimiento MAGA.

Tal como reportó EFE, el anuncio llega después de que el medio digital estadounidense Axios reportara que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

Manifestantes en una calle en Teherán (Irán) el 9 de enero Manifestantes en una calle en Teherán (Irán) el 9 de enero Getty Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a la nación islámica en respuesta a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias en esa nación, que están dejando un elevado número de muertos y detenidos.