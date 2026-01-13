13 de enero de 2026 - 13:38

Volantazo de Trump: canceló el diálogo con Irán y dijo que "la ayuda está en camino"

El presidente de Estados Unidos pidió a los iraníes que "tomen el control de sus instituciones" para acabar con el régimen teocrático. Las protestas ya suman más de 500 muertos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump 

Foto:

Por Redacción Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que "cesen los asesinatos" en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la "ayuda está en camino".

Manifestantes en una calle en Teherán (Irán) el 9 de enero

Crece la violencia en Irán: más de 500 muertos en las protestas contra el régimen

"¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes", dijo Trump en su red Truth Social.

"La ayuda está en camino", agregó el mandatario en su mensaje, que concluyó con un ‘MIGA’ (Make Iran Great Again o Hacer grande a Irán de nuevo) en una variación de su movimiento MAGA.

Tal como reportó EFE, el anuncio llega después de que el medio digital estadounidense Axios reportara que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a la nación islámica en respuesta a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias en esa nación, que están dejando un elevado número de muertos y detenidos.

Este lunes, Trump dijo que va a imponer un arancel del 25% a toda nación que "haga negocios" con Irán, en un nuevo giro en la campaña de presión económica a Teherán.

En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión.

Según la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, al menos 544 personas murieron en este levantamiento ciudadano, mientras que la Organización Iraní de Derechos Humanos contabilizó 648 manifestantes muertos, incluidos nueve menores.

