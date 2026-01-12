Crece la violencia en Irán: más de 500 muertos en las protestas contra el régimen

Al menos 538 personas murieron en las protestas que empezaron en Irán el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que han ido multiplicándose desde entonces por más de 100 ciudades de todo el país, según difundió este domingo la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Esta organización opositora al régimen de los ayatolás, que opera desde Estados Unidos, indicó que, de ese número, 48 serían personal de seguridad iraní y 490 manifestantes, de ellos ocho menores de edad.

Según las cifras facilitadas a EFE por Skylar Thompson, subdirectora de HRA, la cifra de fallecidos en los 15 días de protestas puede llegar a alcanzar las 579, si bien está aún en proceso de verificación.

Ya son dos semanas de protestas masivas , alentadas por Reza Pahvalí, hijo del último sha de Persia, quien ha animado a los iraníes a seguir manifestándose e iniciar una huelga general para doblegar a la República Islámica del ayatolá Ali Jameneí.

De acuerdo a esta organización afincada en Estados Unidos, el número de arrestos desde el pasado 28 de diciembre en Irán alcanzan ya las 10.675 personas, de los que 160 serían menores de edad y 52 estudiantes.

Numerosas y multitudinarias manifestaciones se suceden por centenares de ciudades de Irán, donde no hay internet ni cobertura desde hace más de 72 horas y donde las protestas, surgidas en principio por la mala situación económica del país, han devenido en quejas contra la República Islámica y el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Más de 200 "lideres terroristas" detenidos

Algunos videos que está difundiendo por redes la organización Hengaw Organization for Human Rights, muestran marchas nocturnas multitudinarias en varios puntos de Irán, una de ellas verificada en Teherán ayer por la noche.

Por su parte, la agencia iraní Tasnim, vinculada al régimen islámico y una de las pocas que actualiza su contenido en mitad del bloqueo, informó este domingo de la muerte de ocho miembros de las fuerzas de seguridad entre el miércoles y el jueves pasados por "ataques con armas de fuego" y otros objetos.

Según este medio, varias fuentes del Gobierno confirmaron la detención de cerca de 200 líderes de "grupos terroristas" y confiscaron "una cantidad considerable de municiones, armas, granadas y cócteles Molotov en los escondites de los alborotadores".

También publicaron parte de la intervención del presidente iraní, Masud Pezeshkian, este domingo durante su reunión con el ministro de Exteriores de Omán, en la que acusó a Estados Unidos e Israel de atacar la unidad entre países islámicos y crear división en el exterior "para cumplir sus siniestros objetivos".

Según Trump, Irán "quiere negociar" tras la amenaza de intervención militar

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que los líderes de Irán le "llamaron" en las últimas horas y "quieren negociar" tras amenazar con posibles acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que tienen lugar en el país.

"Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar", manifestó Trump a un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial, tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y su Gobierno "va a hacer una determinación".

"Quizás tengamos que actuar antes de una reunión", agregó.

BREAKING: Iran has CALLED President Trump, a meeting is being set up - but he says they STILL could launch strikes



"The leaders of Iran are tired of being BEAT UP by the US. Iran wants to negotiate, yes."



— Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 12, 2026

El mandatario consideró que el Gobierno iraní "está empezando" a cruzar una línea porque "ha muerto gente que no tenía que morir", algo que atribuyó al imperio de la "violencia" por parte de sus líderes.

Trump añadió que el Ejército de EE.UU. está "estudiando" el asunto y "hay un par de opciones" que describió con varias preguntas: "¿Me están preguntando qué haré, dónde atacaré, cuándo y desde qué ángulo atacaremos?".