Donald Trump impuso un arancel adicional del 25% a la importación de algunos chips

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la aplicación de un arancel adicional del 25% sobre las importaciones de ciertos chips de computadora avanzados. Se trata de una medida que entrará en vigor este jueves, según informó la Casa Blanca.
La decisión fue formalizada mediante una proclamación publicada en el sitio oficial del gobierno estadounidense, en la que Trump señaló que el arancel se mantendrá vigente salvo que sea “expresamente reducida, modificada o terminada”.
“Este arancel se suma a cualquier otro impuesto, tasa, gravamen y cargo aplicable a dichos semiconductores importados, salvo que se indique lo contrario a continuación”, indica el texto oficial.
El mandatario justificó la medida en razones de seguridad nacional, al sostener que los chips de computadora avanzados y ciertos productos derivados alcanzados por la disposición son aquellos cuya “importación no contribuye al desarrollo de la cadena de suministro de tecnología de Estados Unidos ni al fortalecimiento de la capacidad de fabricación nacional de derivados de semiconductores”.
No obstante, la proclamación establece exenciones específicas. El arancel no se aplicará a las importaciones destinadas a centros de datos ubicados en Estados Unidos, ni a productos utilizados para reparaciones o sustituciones realizadas dentro del país, investigación y desarrollo, empresas emergentes, ni a aplicaciones de consumo no vinculadas a centros de datos en territorio estadounidense.