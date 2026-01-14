"No" rotundo a Trump: Groenlandia elige a Dinamarca y rechaza ser anexada por Estados Unidos

En medio de una creciente tensión geopolítica, el presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, rechazó oficialmente las pretensiones de Estados Unidos de adquirir la isla ártica por motivos de seguridad nacional. Este conflicto, impulsado por Donald Trump, involucra directamente a Dinamarca y redefine el futuro estratégico del Ártico y la autonomía de sus habitantes.

Un "no" oficial a la mayor oferta inmobiliaria de la historia El interés de Trump por comprar Groenlandia pasó de ser un comentario mediático a una crisis diplomática real. Jens-Frederik Nielsen fue tajante al afirmar que el territorio "no está en venta" y que "Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle". La isla, un territorio autónomo bajo el Reino de Dinamarca, se encuentra hoy atrapada en una disputa entre superpotencias que la coloca, según su líder, "en el ojo del huracán".

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen (izq.), y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Nielsen subrayó que, si el territorio tuviera que elegir hoy mismo entre Dinamarca y Estados Unidos, la elección sería seguir vinculada al país nórdico. Esta postura fue respaldada por los líderes de los cinco partidos políticos de la isla, quienes defendieron el derecho de los groenlandeses a decidir su propio futuro frente a las amenazas externas. Mientras tanto, el gobierno danés ha entrado en modo de "control de daños", reafirmando el derecho de la isla a la autodeterminación pero consciente de que perder Groenlandia reduciría su masa terrestre en un 97%.

El tesoro bajo el hielo: minerales, radares y rutas ¿Por qué el mundo se pelea por un bloque de hielo? La respuesta está en lo que el deshielo empieza a revelar. Groenlandia posee 25 de los 34 minerales críticos identificados por la Unión Europea, elementos esenciales para la tecnología verde, las baterías de autos eléctricos y la industria de defensa. Además, la isla alberga la Base Espacial de Pituffik (ex Thule), una instalación militar de EE.UU. que es vital para la vigilancia satelital y el sistema de defensa antimisiles de la OTAN.

El cambio climático también está abriendo la Ruta Transpolar, una "autopista" marítima que conectará el Atlántico y el Pacífico evitando aguas territoriales, lo que revolucionará el comercio mundial al acortar drásticamente los tiempos de viaje. Para potencias como China, Rusia y EE.UU., controlar este acceso es una prioridad estratégica absoluta.