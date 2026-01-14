Fotos: una grúa cayó sobre un tren de pasajeros y dejó al menos 29 muertos

El trágico episodio ocurrió en Tailandia. El colapso de la estructura provocó el descarrilamiento de un ferrocarril, un incendio y un operativo desesperante.

Al menos 29 personas murieron y 30 resultaron heridas este miércoles en Tailandia tras la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), según las últimas cifras oficiales que citó EFE.

El Gobierno de Nakhon Ratchasima, la ciudad donde se produjo el accidente, informó a través de Facebook que la grúa sostenía un puente ferroviario en construcción y "se desplomó sobre el tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar".

Los equipos de rescate señalaron que un total de 171 personas viajaban a bordo del tren en el momento del accidente.

Medios locales y usuarios en redes sociales compartieron varias imágenes del siniestro, que muestran parte del incendio registrado y a decenas de socorristas en el lugar del accidente.

La nueva construcción se llevaba a cabo sobre una línea férrea ya existente, en el marco del proyecto de alta velocidad que conectará Tailandia y China.

Los bomberos lograron contener el incendio, mientras efectivos de equipos de rescate procedían a liberar a los afectados, muchos de los cuales habían quedado atrapados en vagones volcados. El presidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Tailandia, Amorn Pimanamas, atribuyó lo ocurrido a "deficiencias de seguridad" . En concreto, a su juicio pudo deberse a "deficiencias en las medidas de seguridad en la construcción en áreas públicas", según recogió la cadena pública Thai PBS. El mismo medio informó de la suspensión temporal de la ruta que cubría el tren accidentado.