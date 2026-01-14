Aseguran que China llegó a América 70 años antes que Cristóbal Colón

Una controvertida teoría sugiere que una flota china circunnavegó el globo mucho antes que Magallanes. El debate entre la "fake history" y el misterio de los mapas antiguos.

Un mapa de 1763, supuestamente copiado de un original de 1418, reavivó la polémica sobre si China llegó a América antes que Cristóbal Colón. Aunque la academia lo califica como "pseudohistoria", el impacto de este relato en la cultura digital actual nos obliga a cuestionar cómo construimos nuestras verdades históricas.

Barcos gigantes y mapas enigmáticos La hipótesis, impulsada principalmente por el exmarino británico Gavin Menzies en su exitoso libro 1421: El año en que China descubrió el mundo, sostiene que entre 1421 y 1423 una inmensa flota china recorrió el planeta. Según Menzies, la ingeniería naval china de la dinastía Ming era, por lejos, la más avanzada de su tiempo. Sus embarcaciones, conocidas como juncos, eran mucho más grandes y resistentes que las carabelas europeas, contando con innovaciones técnicas como los mamparos para evitar hundimientos y timones fenestrados.

image Para sostener este relato, Menzies y otros defensores de la teoría aportan pruebas que generan curiosidad global:

Hallazgos arqueológicos: Esculturas de la dinastía Ming en Kenia y restos de porcelana china en las costas de Perú y California.

Esculturas de la dinastía Ming en Kenia y restos de porcelana china en las costas de Perú y California. Cartografía "imposible": Mapas antiguos, como el de Piri Reis o el mapa de 1763 comprado por el abogado Liu Gang, que muestran el contorno de América y Oceanía décadas antes de los viajes ibéricos.

Mapas antiguos, como el de Piri Reis o el mapa de 1763 comprado por el abogado Liu Gang, que muestran el contorno de América y Oceanía décadas antes de los viajes ibéricos. Evidencia biográfica: El testimonio del viajero italiano Niccolò de’ Conti, quien supuestamente trajo a Europa noticias y mapas copiados de originales chinos tras su paso por la India. El desafío de la posverdad: ¿Por qué nos atraen estos relatos? A pesar de su éxito comercial, la comunidad científica internacional rechaza estas afirmaciones casi al unísono, clasificándolas de "fake history" o historia inventada.

Historiadores como Robert Finlay señalan que no existe ni un solo documento o artefacto que pruebe de manera irrefutable que las expediciones de Zheng He fueron más allá de África Oriental. Los expertos advierten que el razonamiento de Menzies es circular: utiliza suposiciones como si fueran pruebas y ajusta los datos geográficos a su conveniencia.

image Esta batalla historiográfica impacta en nuestra visión del mundo al proponer una alternativa al eurocentrismo tradicional. Aunque para la ciencia la circunnavegación china nunca ocurrió, los especialistas sostienen que su sola mención nos recuerda la importancia de ejercitar el pensamiento crítico frente a los relatos atractivos que circulan por internet.