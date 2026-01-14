14 de enero de 2026 - 09:05

La foto que compartió Trump de Maduro esposado le hizo ganar millones a una marca deportiva sin poner dinero

El conjunto deportivo de 260 dólares se agotó a las pocas horas. La foto generó millones de impresiones en redes sociales por las que la compañía no pagó.

La imagen que compartió Trump tras la captura de Maduro 

Por Redacción Mundo

La imagen compartida por Donald Trump en Truth Social, en la que se ve a Nicolás Maduro esposado y a bordo del buque USS Iwo Jima rumbo a Nueva York tras su captura, se convirtió en un fenómeno viral que generó un impacto inesperado para la marca deportiva Nike.

La notoriedad de la imagen, que circuló en medios internacionales como CNN, BBC, Fox, NBC y The New York Times y fue compartida por millones de usuarios en redes sociales, potenció la visibilidad de la prenda que vestía Maduro: un conjunto deportivo gris “Nike Tech Fleece”, parte de una línea casual de la marca.

Según estimaciones compartidas en redes y reseñadas por medios locales, la difusión orgánica de esa foto supuso para Nike una publicidad gratuita de enorme alcance, al punto que la empresa habría ganado hasta 100 millones de dólares sin invertir en publicidad por ese impulso inesperado.

El conjunto que se volvió tendencia

El popular conjunto gris, con un precio aproximado de unos 260 dólares, no solo fue objeto de atención por el contexto político, sino que también se transformó en tendencia entre usuarios de todo el mundo. La prenda, conocida por su presencia en la moda urbana y utilizada por figuras como raperos, jugadores de baloncesto y equipos de fútbol, se agotó rápidamente en la tienda online de Nike en Estados Unidos tras la viralización de la foto.

El fenómeno es interpretado por especialistas en marketing como un ejemplo clásico de "earned media", es decir, publicidad obtenida de forma gratuita a través de menciones y difusión orgánica en medios y plataformas, sin inversión publicitaria directa por parte de la compañía.

Uno de los aspectos más comentados giró en torno a que esta prenda de vestir pertenece a una marca símbolo de la cultura yanqui, cuando el discurso del dictador venezolano, ahora preso en EE.UU., siempre apuntó al "antiimperialismo" y a enfrentar el capitalismo típico del consumo occidental.

