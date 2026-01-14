Adiós a la chimpancé "genio": murió Ai, la primate que sabía leer y reconocer más de 100 caracteres

El mundo de la ciencia está de luto tras confirmarse la muerte de Ai, la chimpancé genio que rompió todas las barreras del lenguaje animal. A sus 49 años, la primate que asombró a investigadores japoneses por su capacidad intelectual dejó un legado invaluable para entender nuestra propia evolución.
Desde su llegada a la Universidad de Kioto en 1977, Ai se convirtió en una pieza clave para la primatología mundial. Su nombre, que significa "amor" en japonés, pronto se asoció con una inteligencia fuera de lo común.
La chimpancé podía identificar más de 100 caracteres chinos y el alfabeto inglés completo. Además, dominaba los números arábigos del cero al nueve y diferenciaba con exactitud 11 colores distintos.
En uno de sus experimentos más famosos, Ai lograba asociar el carácter chino del color rosa con un cuadrado de ese mismo tono en una pantalla. Incluso, al ver una manzana, era capaz de seleccionar figuras geométricas para dibujar una "manzana virtual".
Su curiosidad y participación activa permitieron establecer un marco experimental único para comprender cómo funciona la mente de los primates. Además, Ai fue madre de Ayumu, otro chimpancé que heredó sus habilidades y atrajo la atención sobre la transferencia de conocimientos.