Adiós a la chimpancé "genio": murió Ai, la primate que sabía leer y reconocer más de 100 caracteres

La ciencia despide a Ai, la primate "genio" que podía leer e identificar colores. Su partida a los 49 años marca el fin de una era en la investigación.

El mundo de la ciencia está de luto tras confirmarse la muerte de Ai, la chimpancé genio que rompió todas las barreras del lenguaje animal. A sus 49 años, la primate que asombró a investigadores japoneses por su capacidad intelectual dejó un legado invaluable para entender nuestra propia evolución.

Una mente brillante que hablaba con caracteres Desde su llegada a la Universidad de Kioto en 1977, Ai se convirtió en una pieza clave para la primatología mundial. Su nombre, que significa "amor" en japonés, pronto se asoció con una inteligencia fuera de lo común.

image La chimpancé podía identificar más de 100 caracteres chinos y el alfabeto inglés completo. Además, dominaba los números arábigos del cero al nueve y diferenciaba con exactitud 11 colores distintos.

En uno de sus experimentos más famosos, Ai lograba asociar el carácter chino del color rosa con un cuadrado de ese mismo tono en una pantalla. Incluso, al ver una manzana, era capaz de seleccionar figuras geométricas para dibujar una "manzana virtual".

El fin de una era y su herencia científica La Universidad de Kioto informó que la causa del fallecimiento fue un fallo multiorgánico derivado de su avanzada edad. Sus logros fueron objeto de numerosos artículos en revistas de prestigio como Nature, donde se la apodó directamente como una "genio".

image Su curiosidad y participación activa permitieron establecer un marco experimental único para comprender cómo funciona la mente de los primates. Además, Ai fue madre de Ayumu, otro chimpancé que heredó sus habilidades y atrajo la atención sobre la transferencia de conocimientos. Para los científicos, Ai no solo fue una colaboradora, sino la base crucial para considerar la evolución de la mente humana. Su partida deja un vacío inmenso en el Centro para los Orígenes Evolutivos del Comportamiento Humano, pero sus descubrimientos vivirán para siempre en la historia de la ciencia.