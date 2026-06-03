Robaron la banana más famosa del mundo durante una exposición en Francia.

La banana que integra Comedian, la polémica obra conceptual del artista italiano Maurizio Cattelan, fue robada este sábado del Centre Pompidou-Metz, en el noreste de Francia. Horas después, la fruta fue reemplazada conforme al protocolo previsto.
La reconocida fruta que forma parte crucial de la obra Comedian fue sustraída de un museo pero reemplazada a las pocas horas.
La banana que integra Comedian, la polémica obra conceptual del artista italiano Maurizio Cattelan, fue robada este sábado del Centre Pompidou-Metz, en el noreste de Francia. Horas después, la fruta fue reemplazada conforme al protocolo previsto.
Mediante un comunicado en su página web, el museo informó que la desaparición fue detectada alrededor de las 14 por un agente de vigilancia y que, tras constatar lo ocurrido, se elevó una denuncia a las autoridades.
"La institución condena este acto, que atenta contra el respeto debido a las obras expuestas y privó temporalmente a los visitantes de una parte de la experiencia propuesta por la exposición", señaló el comunicado.
Asimismo, desde el museo aclararon que la obra no sufrió daños irreversibles, ya que la banana constituye un elemento reemplazable dentro de la instalación. Según recordó el Pompidou-Metz, el valor de Comedian reside principalmente en el certificado de autenticidad y en las instrucciones que regulan su montaje y exhibición.
La obra, compuesta por un plátano real adherido a una pared con cinta adhesiva plateada, fue presentada por primera vez en 2019 en Art Basel Miami Beach y desde entonces se convirtió en una de las piezas más polémicas y comentadas del arte contemporáneo.
El trabajo de Cattelan retoma la tradición del ready-made impulsada por Marcel Duchamp y propone una reflexión sobre los límites del arte, el peso de la idea sobre el objeto material y los mecanismos que determinan el valor dentro del mercado artístico.
La pieza también ganó notoriedad por episodios anteriores en los que visitantes y artistas performativos retiraron o incluso comieron la banana expuesta, acciones que alimentaron aún más el debate en torno a su significado.
De esta manera, muchos críticos sostienen que Comedian funciona incluso mejor después de cada robo o de cada "ataque" ya que la banana desaparece, pero la obra sigue existiendo.