3 de junio de 2026 - 15:15

Robaron la banana más famosa del mundo durante una exposición en Francia

La reconocida fruta que forma parte crucial de la obra Comedian fue sustraída de un museo pero reemplazada a las pocas horas.

Robaron la banana más famosa del mundo durante una exposición en Francia.

Robaron la banana más famosa del mundo durante una exposición en Francia.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La banana que integra Comedian, la polémica obra conceptual del artista italiano Maurizio Cattelan, fue robada este sábado del Centre Pompidou-Metz, en el noreste de Francia. Horas después, la fruta fue reemplazada conforme al protocolo previsto.

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Mediante un comunicado en su página web, el museo informó que la desaparición fue detectada alrededor de las 14 por un agente de vigilancia y que, tras constatar lo ocurrido, se elevó una denuncia a las autoridades.

"La institución condena este acto, que atenta contra el respeto debido a las obras expuestas y privó temporalmente a los visitantes de una parte de la experiencia propuesta por la exposición", señaló el comunicado.

Pompidou-Metz Museo
Museo Centre Pompidou-Metz

Museo Centre Pompidou-Metz

Asimismo, desde el museo aclararon que la obra no sufrió daños irreversibles, ya que la banana constituye un elemento reemplazable dentro de la instalación. Según recordó el Pompidou-Metz, el valor de Comedian reside principalmente en el certificado de autenticidad y en las instrucciones que regulan su montaje y exhibición.

El sentido de la obra Comedian

La obra, compuesta por un plátano real adherido a una pared con cinta adhesiva plateada, fue presentada por primera vez en 2019 en Art Basel Miami Beach y desde entonces se convirtió en una de las piezas más polémicas y comentadas del arte contemporáneo.

El trabajo de Cattelan retoma la tradición del ready-made impulsada por Marcel Duchamp y propone una reflexión sobre los límites del arte, el peso de la idea sobre el objeto material y los mecanismos que determinan el valor dentro del mercado artístico.

Comedian- Banana
Exposición de Comedian

Exposición de Comedian

La pieza también ganó notoriedad por episodios anteriores en los que visitantes y artistas performativos retiraron o incluso comieron la banana expuesta, acciones que alimentaron aún más el debate en torno a su significado.

De esta manera, muchos críticos sostienen que Comedian funciona incluso mejor después de cada robo o de cada "ataque" ya que la banana desaparece, pero la obra sigue existiendo.

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