Estados Unidos suspende visas para ciudadanos de 75 países: Brasil, Colombia y Uruguay están en la lista

Como parte de las políticas del gobierno de Donald Trump para endurecer los controles migratorios, el Departamento de Estado de Estados Unidos pausó el procesamiento de visas de inmigrantepara ciudadanos de 75 países, entre los que se encuentran Brasil, Colombia y Uruguay.
Según informó Fox News, la medida comenzará a regir el 21 de enero y tendrá duración indefinida. En el memorando interno, los funcionarios consulares fueron instruidos a rechazar solicitudes de visa bajo la legislación vigente, mientras el organismo revisa en profundidad los procedimientos de selección y verificación. La finalidad es reforzar los criterios para impedir el ingreso de extranjeros que eventualmente dependan de asistencia estatal.
Qué países son los afectados
La suspensión alcanza a países de América Latina y el Caribe, así como a naciones de África, Medio Oriente, Asia y Europa del Este. Entre los afectados figuran, Afganistán, Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Somalia y Yemen. Según el medio estadounidense, las excepciones serán "muy limitadas" y solo se concederán tras superar una evaluación específica vinculada a la condición de carga pública.
En el continente americano, además de Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay, también se incluyen Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, entre otros.
Por qué Estados Unidos congela las visas
La medida del Gobierno estadounidense llegó por una interpretación más estricta de la cláusula de "carga pública" de la ley migratoria estadounidense. Esta fue enviada a consulados de todo el mundo en noviembre de 2025 donde ordenaba aplicar reglas más severas para evaluar a los solicitantes considerando edad, estado de salud, dominio del inglés, situación financiera, antecedentes de asistencia social e incluso la posible necesidad de atención médica prolongada.
La información que dio Fox News señala que este nuevo enfoque permitiría negar visas a personas mayores u obesas, así como a quienes hayan recibido ayudas económicas estatales o hayan sido internadas.
"El Departamento de Estado utilizará su autoridad histórica para declarar inadmisibles a potenciales inmigrantes que puedan convertirse en una carga para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense. La inmigración desde estos 75 países quedará en pausa mientras se revisan los procedimientos", afirmó el vocero del organismo, Tommy Pigott.
Con la llegada de Donald Trump al poder, Estados Unidos endureció sus políticas migratorias. En lo que va de su mandato, el gobierno revocó más de 100.000 visas, una cifra récord según datos oficiales.
La cláusula de "carga pública" no es algo nuevo, existe desde hace décadas y su aplicación varió según cada mandato. Trump en su primer gobierno la amplió para incluir una gama más amplia de beneficios sociales, pero luego fue parcialmente bloqueada por los tribunales y revertida bajo el gobierno de Joe Biden, que en 2022 limitó el criterio a ayudas en efectivo y cuidados institucionales de largo plazo.
Los 75 países afectados por la suspensión de visas
Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.