14 de enero de 2026 - 14:36

Estados Unidos suspende visas para ciudadanos de 75 países: Brasil, Colombia y Uruguay están en la lista

El Gobierno apoya su decisión con la llamada cláusula de "carga pública" de la ley migratoria estadounidense. Comenzará a regir a partir del 21 de enero.

Estados Unidos suspende visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países: Brasil, Colombia y Uruguay están en la lista.

Estados Unidos suspende visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países: Brasil, Colombia y Uruguay están en la lista.

Foto:

Por Redacción Mundo

Como parte de las políticas del gobierno de Donald Trump para endurecer los controles migratorios, el Departamento de Estado de Estados Unidos pausó el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre los que se encuentran Brasil, Colombia y Uruguay.

Leé además

Donald Trump mencionó el ataque en una charla radial, sin brindar detalles operativos.

Trump celebró el rumbo de la transición en Venezuela y confirmó que Estados Unidos supervisará el proceso

Por Redacción Mundo
El presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Donald Trump amenazó con "medidas muy enérgicas" si Irán ejecuta a manifestantes

Por Redacción

Según informó Fox News, la medida comenzará a regir el 21 de enero y tendrá duración indefinida. En el memorando interno, los funcionarios consulares fueron instruidos a rechazar solicitudes de visa bajo la legislación vigente, mientras el organismo revisa en profundidad los procedimientos de selección y verificación. La finalidad es reforzar los criterios para impedir el ingreso de extranjeros que eventualmente dependan de asistencia estatal.

Qué países son los afectados

La suspensión alcanza a países de América Latina y el Caribe, así como a naciones de África, Medio Oriente, Asia y Europa del Este. Entre los afectados figuran, Afganistán, Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Somalia y Yemen. Según el medio estadounidense, las excepciones serán "muy limitadas" y solo se concederán tras superar una evaluación específica vinculada a la condición de carga pública.

Visa Waiver para facilitar el ingreso de argentinos a Estados Unidos
Estados Unidos suspenderá el trámite de visas de 75 países.

Estados Unidos suspenderá el trámite de visas de 75 países.

En el continente americano, además de Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay, también se incluyen Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, entre otros.

Por qué Estados Unidos congela las visas

La medida del Gobierno estadounidense llegó por una interpretación más estricta de la cláusula de "carga pública" de la ley migratoria estadounidense. Esta fue enviada a consulados de todo el mundo en noviembre de 2025 donde ordenaba aplicar reglas más severas para evaluar a los solicitantes considerando edad, estado de salud, dominio del inglés, situación financiera, antecedentes de asistencia social e incluso la posible necesidad de atención médica prolongada.

visa-denegada
Por qué Estados Unidos congela las visas.

Por qué Estados Unidos congela las visas.

La información que dio Fox News señala que este nuevo enfoque permitiría negar visas a personas mayores u obesas, así como a quienes hayan recibido ayudas económicas estatales o hayan sido internadas.

"El Departamento de Estado utilizará su autoridad histórica para declarar inadmisibles a potenciales inmigrantes que puedan convertirse en una carga para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense. La inmigración desde estos 75 países quedará en pausa mientras se revisan los procedimientos", afirmó el vocero del organismo, Tommy Pigott.

Con la llegada de Donald Trump al poder, Estados Unidos endureció sus políticas migratorias. En lo que va de su mandato, el gobierno revocó más de 100.000 visas, una cifra récord según datos oficiales.

Milagros

La cláusula de "carga pública" no es algo nuevo, existe desde hace décadas y su aplicación varió según cada mandato. Trump en su primer gobierno la amplió para incluir una gama más amplia de beneficios sociales, pero luego fue parcialmente bloqueada por los tribunales y revertida bajo el gobierno de Joe Biden, que en 2022 limitó el criterio a ayudas en efectivo y cuidados institucionales de largo plazo.

Los 75 países afectados por la suspensión de visas

Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jens-Frederik Nielsen, Primer Ministro de Groenlandia.

"No" rotundo a Trump: Groenlandia elige a Dinamarca y rechaza ser anexada por Estados Unidos

Por Redacción Mundo
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Arabia Saudita

Al Ittihad vuelve a la carga por Lionel Messi con una oferta única en el mundo

Por Redacción Deportes
Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula 1, presentó su livery temporal.

Cadillac presentó el primer diseño del auto con el que debutará en la Fórmula 1 en 2026

Por Redacción Deportes
Movilización por la libertad de Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro envió un mensaje a sus militantes en Venezuela y hubo una 'multitudinaria' marcha por su libertad

Por Redacción Mundo