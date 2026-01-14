Estados Unidos suspende visas para ciudadanos de 75 países: Brasil, Colombia y Uruguay están en la lista

El Gobierno apoya su decisión con la llamada cláusula de "carga pública" de la ley migratoria estadounidense. Comenzará a regir a partir del 21 de enero.

Como parte de las políticas del gobierno de Donald Trump para endurecer los controles migratorios, el Departamento de Estado de Estados Unidos pausó el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre los que se encuentran Brasil, Colombia y Uruguay.

Según informó Fox News, la medida comenzará a regir el 21 de enero y tendrá duración indefinida. En el memorando interno, los funcionarios consulares fueron instruidos a rechazar solicitudes de visa bajo la legislación vigente, mientras el organismo revisa en profundidad los procedimientos de selección y verificación. La finalidad es reforzar los criterios para impedir el ingreso de extranjeros que eventualmente dependan de asistencia estatal.

Qué países son los afectados La suspensión alcanza a países de América Latina y el Caribe, así como a naciones de África, Medio Oriente, Asia y Europa del Este. Entre los afectados figuran, Afganistán, Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Somalia y Yemen. Según el medio estadounidense, las excepciones serán "muy limitadas" y solo se concederán tras superar una evaluación específica vinculada a la condición de carga pública.

En el continente americano, además de Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay, también se incluyen Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, entre otros.

Por qué Estados Unidos congela las visas La medida del Gobierno estadounidense llegó por una interpretación más estricta de la cláusula de "carga pública" de la ley migratoria estadounidense. Esta fue enviada a consulados de todo el mundo en noviembre de 2025 donde ordenaba aplicar reglas más severas para evaluar a los solicitantes considerando edad, estado de salud, dominio del inglés, situación financiera, antecedentes de asistencia social e incluso la posible necesidad de atención médica prolongada.