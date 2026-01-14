Trump calificó como "inaceptable" cualquier opción que no sea la anexión de Groenlandia a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , afirmó este miércoles que cualquier alternativa que no sea la anexión de Groenlandia a territorio estadounidense “es inaceptable” , una declaración que generó un inmediato y contundente rechazo por parte del Parlamento Europeo , que la calificó como una violación del derecho internacional y de la soberanía de un aliado de la OTAN .

“Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo”, expresó Trump a través de la red social Truth Social . En ese mismo mensaje, sostuvo que la OTAN debería liderar el proceso y aseguró que la alianza sería “mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos”.

Las declaraciones del mandatario norteamericano provocaron la condena formal del Parlamento Europeo. En un comunicado emitido tras la Conferencia de Presidentes , los líderes del bloque señalaron que los dichos de Trump constituyen “un desafío flagrante al derecho internacional, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y a la soberanía e integridad territorial de un aliado de la OTAN”.

Además, calificaron las expresiones como “inaceptables” y afirmaron que no tienen cabida en las relaciones entre socios democráticos . En ese marco, instaron a la Comisión Europea y al Consejo Europeo a definir un apoyo “concreto y tangible” para Dinamarca y Groenlandia , conforme al derecho internacional y a los compromisos asumidos dentro de la OTAN.

En paralelo, se confirmó que el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca , Lars Lokke Rasmussen, y su par groenlandesa, Vivian Motzfeldt, mantendrán reuniones en la Casa Blanca con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance , y el secretario de Estado, Marco Rubio , para abordar la situación.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa danés anunció un refuerzo de su presencia militar en Groenlandia, en coordinación con aliados de la OTAN. El despliegue incluirá barcos, aeronaves y soldados, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa en el Ártico y reforzar la seguridad regional.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en Copenhague, donde denunciaron la “presión completamente inaceptable” ejercida por Estados Unidos sobre la isla.

En el mismo sentido, Suecia anunció el envío de personal militar a Groenlandia a pedido de Dinamarca, como parte de una operación multinacional destinada a reforzar la seguridad ártica. Las Fuerzas Armadas suecas confirmaron su participación inicial en el despliegue.

Desde el Reino Unido, la secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, reclamó a la OTAN que intensifique su presencia militar en el Ártico, al advertir que la región se ha convertido en una zona clave de competencia geopolítica, especialmente por el impacto del cambio climático y la apertura de nuevas rutas marítimas.

Por su parte, el canciller francés Jean-Noel Barrot anunció que Francia abrirá un consulado en Groenlandia el próximo 6 de febrero, como señal de respaldo a la isla. En declaraciones radiales, sostuvo que Groenlandia no desea ser propiedad ni estar gobernada por Estados Unidos, y ratificó el apoyo francés a su estatus actual como territorio autónomo danés.