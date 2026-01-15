15 de enero de 2026 - 20:43

María Corina Machado tras visitar la Casa Blanca: "Contamos con Trump para la libertad de Venezuela"

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz se reunió con el presidente Trump en la Casa Blanca y destacó el “compromiso con la libertad de Venezuela”.

María Corina Machado: “Contamos con Trump para la libertad de Venezuela”.

María Corina Machado: “Contamos con Trump para la libertad de Venezuela”.

Foto:

EFE
Por Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, en un encuentro político que generó atención internacional sobre el futuro de Venezuela.

Leé además

Roberto Baldo fue detenido en Venezuela junto a su esposa 

Confirmaron un cuarto argentino detenido en Venezuela y Patricia Bullrich reclamó su liberación

Por Redacción Política
Estados Unidos impone arancel de 25% a la importación de algunos chips.

Donald Trump impuso un arancel adicional del 25% a la importación de algunos chips

Por Redacción

El almuerzo entre Trump y Machado se desarrolló en uno de los comedores de la residencia presidencial y contó con la presencia del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, un firme aliado de la lucha democrática venezolana.

Al salir del encuentro, Machado declaró ante las cámaras que “contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, entre abrazos y fotos con seguidores.

La líder opositora también se refirió al gobierno interino venezolano y afirmó que Delcy Rodríguez “es parte del régimen”, al tiempo que criticó la incapacidad de atraer inversión real en un país donde una gran parte de la población vive en pobreza.

Embed

Tras el almuerzo en la Casa Blanca, Machado se dirigió al Capitolio, donde mantuvo reuniones con senadores republicanos y demócratas. En ese marco, reiteró su compromiso con el regreso de los millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años y expresó su deseo de contribuir a la reconstrucción del país.

La visita se produce en un contexto político complejo. Aunque la Casa Blanca ha destacado el valor de Machado como “una voz notable y valiente” para muchos venezolanos, la administración ha mantenido una postura mesurada sobre su liderazgo futuro, subrayando que Trump no ha modificado su valoración anterior sobre la falta de apoyo interno suficiente para que ella lidere Venezuela.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente esperaba “una buena y positiva conversación” con Machado y reafirmó el compromiso estadounidense con la esperanza de que algún día se celebren elecciones libres en Venezuela, aunque no se fijó una fecha concreta para ello.

El encuentro entre Trump y Machado se dio en paralelo a otras señales de acercamiento entre Washington y la administración interina de Venezuela, encabezada por Delcy Rodríguez, con quien Trump también ha mantenido comunicación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

María Corina Machado se reunió con el papa León XIV en el Vaticano.

El Papa León XIV recibió en audiencia privada a María Corina Machado, en medio de la crisis venezolana

Por Redacción
María Corina Machado afirmó que su coalición debería liderar Venezuela: El pueblo ya ha elegido.

María Corina Machado afirmó que su coalición "debería liderar Venezuela": "El pueblo ya ha elegido"

Por Redacción Mundo
Una familia se enferma durante un crucero por una super gripe. 

Una familia se fue de crucero y 14 integrantes agarraron una super gripe: "Estábamos muy, pero muy enfermos"

Por Redacción Mundo
Necla Ozmen, una mujer turca que asegura ser hija de Donald Trump. 

Apareció la supuesta hija de Donald Trump y pidió una prueba de ADN para confirmar el parentesco con el presidente

Por Redacción Mundo