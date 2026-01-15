El Gobierno de Estados Unidos celebró la decisión argentina sobre la Hermandad Musulmana

El Gobierno de los Estados Unidos expresó este jueves su respaldo explícito a la decisión adoptada por la administración de Javier Milei de declarar como organizaciones terroristas a determinados capítulos de la Hermandad Musulmana , una medida que fue celebrada tanto por el Departamento de Estado como por la Embajada estadounidense en la Argentina , además de referentes del Partido Republicano .

A través del Bureau of Counterterrorism , el Departamento de Estado señaló que Washington “ da la bienvenida al anuncio de la Oficina del Presidente de la Argentina ” y destacó la “sólida cooperación antiterrorista” bilateral en una amplia agenda de seguridad.

El pronunciamiento oficial remarcó la importancia estratégica de la coordinación entre ambos países para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento , en línea con los compromisos internacionales asumidos.

En el mismo sentido, la Embajada de Estados Unidos en la Argentina difundió un comunicado en el que celebró la decisión del Gobierno argentino y subrayó el valor de la cooperación conjunta en la lucha contra el terrorismo . Según la representación diplomática, la medida refuerza los compromisos internacionales del país y consolida una agenda compartida con Washington en materia de seguridad regional .

El respaldo también se expresó en el plano político. El gobernador de Florida, Ron DeSantis , sostuvo que la Argentina “ toma una posición clara contra la Hermandad Musulmana ” y consideró que la exclusión de esa organización del hemisferio occidental debería formar parte de una renovada doctrina de seguridad continental de los Estados Unidos.

Por su parte, el senador republicano Ted Cruz manifestó públicamente su apoyo a la decisión argentina, al sumarse a los mensajes de reconocimiento difundidos en redes sociales por dirigentes y analistas vinculados a la agenda de seguridad y política exterior de Washington.

La decisión del Gobierno argentino fue formalizada mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, en el que se informó la incorporación de determinados capítulos de la Hermandad Musulmana al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Según el texto oficial, la medida se fundamenta en informes de inteligencia y en compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento.

Con este paso, la administración de Javier Milei busca reforzar los mecanismos de prevención, detección y sanción del terrorismo, al tiempo que profundiza la cooperación internacional con países que ya adoptaron decisiones similares. El respaldo inmediato de los Estados Unidos refuerza el impacto internacional de la medida y consolida un alineamiento explícito entre Buenos Aires y Washington en materia de seguridad y política exterior.