Rusia condenó la injerencia externa y advirtió a Estados Unidos por la situación en Irán

El embajador de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ), Vassily Nebenzia , afirmó este jueves que su país condena todas las formas de injerencia externa, incitación a la violencia y amenazas de uso de la fuerza contra Irán . Así se pronunció durante una reunión del Consejo de Seguridad dedicada a analizar la situación en ese país.

En su intervención, Nebenzia instó a Estados Unidos a poner fin a sus acciones de escalada , al advertir que la “retórica extremadamente peligrosa e irresponsable” de los últimos días por parte de líderes estadounidenses llegó al extremo de pedir abiertamente la toma del poder de las instituciones estatales de Irán y de amenazar con ayudar a los manifestantes .

“ Este tipo de declaraciones no constituyen otra cosa que una incitación a derrocar violentamente el orden constitucional de un Estado soberano ”, sostuvo el diplomático ruso ante el organismo internacional.

En ese marco, el embajador afirmó que “ lo que está ocurriendo en Irán es otro ejemplo del uso de métodos ya probados para una revolución de color, en la que provocadores armados especialmente entrenados transforman protestas pacíficas en violencia sin sentido ”.

Nebenzia añadió que, como ya se observó en otros países, este tipo de acciones son dirigidas o respaldadas por fuerzas externas interesadas en un cambio de régimen , según su definición.

Además, acusó a Estados Unidos y a sus “partidarios” de explotar activamente las dificultades económicas y sociales que atraviesa la población iraní, las cuales —según afirmó— fueron provocadas por sanciones ilegales impuestas por Estados occidentales, con el objetivo de avivar tensiones y desestabilizar la situación política interna.

“Instamos enérgicamente a los exaltados en Washington y en otras capitales, que parecen contemplar una nueva aventura militar, a entrar en razón y evitar la repetición de la tragedia de junio de 2025, cuando la agresión estadounidense-israelí estuvo a punto de provocar una gran catástrofe nuclear con inevitables consecuencias humanitarias y medioambientales”, advirtió.

Por último, Rusia exigió que Estados Unidos y sus socios se abstengan de nuevos pasos temerarios, incluidos aquellos que involucren instalaciones nucleares, y que se concentren en ofrecer garantías sólidas contra una mayor confrontación, además de reanudar los esfuerzos conjuntos para encontrar soluciones al conflicto.