17 de abril de 2026 - 23:50

Golpearon a un streamer en plena transmisión en vivo: usuarios especulan sobre las causas del ataque

Las imágenes muestran cómo el agresor se avalanza sobre el joven y lo toma por el cuello. La reacción del hombre se habría originado por comentarios desafortunados del influencer.

El streamer Sneako fue ataco por un transeúnte mientras realizaba una transmisión en vivo

El streamer Sneako fue ataco por un transeúnte mientras realizaba una transmisión en vivo

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El streamer estadounidense conocido como Sneako, fue víctima de una brutal agresión por parte de un transeúnte, mientras estaba transmitiendo en vivo para sus redes sociales. En las imágenes difundidas se observa cómo el joven es interceptado por el peaton, quien lo toma del cuello y lo golpea en el rostro hasta dejarlo en el suelo.

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El hecho sucedió mientras el streamer caminaba por las calles de Manhattan en Nueva York y realizaba un video un directo para sus seguidores. El joven estaba acompañado por otra persona, quien filmó el momento de la agresión e intervino para ayudarlo. En el video compartido en redes sociales, se puede ver el momento de la golpiza, aunque segundos después la cámara enfoca el suelo y se escucha al streamer decir: "¿Cuál es tu problema?"

La transmisión en vivo fue eliminada de las redes, aunque horas más tarde, Sneako publicó un posteo en su cuenta de X asegurando que se encuentra en buen estado de salud. "Estoy bien, lo tenemos solucionado", expresó.

Polémica por comentarios del streamer

Si bien muchos usuarios en las redes expresaron su repudio a la agresión contra el streamer, hubo quienes opinaron que se habría tratado de un ataque en respuesta a los controversiales comentarios por parte de Sneako, cuyo verdadero nombre es Nicolas Kenn De Balinthaz.

Sneako- streamer
El streamer Sneako fue censurado de plataformas como YouTube, Twitch y Kick por sus comentarios polémicos

El streamer Sneako fue censurado de plataformas como YouTube, Twitch y Kick por sus comentarios polémicos

El streamer se hizo conocido en internet por dar polémicas declaraciones por las cuales fue acusado de machista, misógino y pro-nazi. El influencer confesó que se convirtió al Islam en 2023 y desde ese momento generó controversia por ciertas afirmaciones, como que los perros deberían estar encerrados ya que son "haram" (pecado).

Hace dos años, el streamer fue censurado en plataformas como YouTube, Twitch y Kick acusado de difundir información falsa e incentivar a la "conducta de odio extrema". Muchos usuarios celebraron la medida de restringir el uso de plataformas al streamer, mientras que otros debatían sobre su derecho a la libertad de expresión en internet.

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