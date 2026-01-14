Así está Lupe, la hija de Rochi Igarzábal: heredó la personalidad de la actriz

La exintegrante de Casi Ángeles publicó fotos actuales de su pequeña, fruto de su relación con Milton Cámara.

A principio de Junio, pero del 2016, Rochi Igarzábal dio la noticia de que junto al músico Miltón Cámara, se convirtieron en padres de Lupe. Desde entonces, en sus redes sociales, la ex Casi Ángeles ha dejado ver como la niña va creciendo.

En 2025, la hija de los artistas cumplió 9 años y la actriz compartió fotografías inéditas de la niña. "Hace 9 años que nos haces la vida multicolor. Lupita de mi corazón. Te amo", escribió en una publicación en Instagram que superó los 55 mil likes y se llenó de comentarios, de famosos y fans de la pareja, que en septiembre del 2024 se comprometió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ROCIO (@rochi_igarzabalok) Rochi Igarzábal Asi está hoy la hija de Rochi Igarzábal. web Rochi Igarzábal Asi está hoy la hija de Rochi Igarzábal. Instagram Rochi Igarzábal Asi está hoy la hija de Rochi Igarzábal. Instagram Rochi Igarzábal Asi está hoy la hija de Rochi Igarzábal. web Rochi Igarzábal Asi está hoy la hija de Rochi Igarzábal. web Entre los que comentaron se encontraban algunos ex Casi Ángeles como Gastón Dalmau, Jimena Barón, Cachete Sierra, entre otros. Esto dejó en evidencia la buena onda que aun conservan los integrantes del elenco de Cris Morena.

Cuál es el significado espiritual del nombre de la hija de Rochi Igarzábal El nombre de Lupe,tiene un significado muy especial para la pareja: fue elegido durante una estadía en Tulum, México, en medio de una experiencia transformadora. “Estaba embarazada de dos meses y ahí conecté con la Virgen de Guadalupe. Lo sentí muy fuerte. Le dije a Milton: ‘¡Va a ser Lupe!’”, contó Rochi en una entrevista reciente.