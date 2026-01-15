Falleció a los 48 años la supuesta hija secreta de Freddie Mercury

El entorno del legendario cantante Freddie Mercury se encuentra conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Bibi , la mujer que aseguraba ser la hija secreta del músico.

A los 48 años , Bibi perdió la vida "en paz tras una larga batalla contra el cordoma ", un tipo de cáncer extremadamente inusual que afecta la columna vertebral, según informó su viudo, Thomas.

La existencia de Bibi se mantuvo en un hermético anonimato durante décadas, saliendo a la luz apenas hace unos meses con la publicación del libro Love, Freddie , de la escritora Lesley-Ann Jones .

Según el relato de la biógrafa, Bibi nació en 1976 fruto de una relación entre Mercury y la esposa de un amigo cercano. A pesar de crecer con otra familia, ella siempre supo quién era su padre y mantuvo un vínculo estrecho con el artista hasta su muerte en 1991.

De acuerdo con las fuentes, Mercury se refería a ella cariñosamente como "trésor" (tesoro) y "ranita" . El libro de Jones sostiene que incluso canciones icónicas de Queen , como “Bijou” y “Don’t Try So Hard” , fueron inspiradas por la relación que el cantante mantenía con su hija.

Uno de los puntos más impactantes de esta historia es la existencia de diecisiete volúmenes de diarios personales que Mercury le habría entregado a Bibi poco antes de fallecer. Estos documentos sirvieron como base para la biografía, en la cual Bibi buscaba "desenmascarar las mentiras y recuperar la verdad sobre la vida de Mercury".

Controversia y anonimato

No obstante, la revelación no estuvo exenta de conflictos. Mary Austin, expareja y heredera de Mercury, negó rotundamente conocer la existencia de una hija y puso en duda la veracidad de los diarios personales. A pesar de los intentos legales de los abogados de Austin por frenar la publicación, el libro salió a la venta al no hallarse fundamentos para una demanda.

Bibi, quien era médica de profesión en Francia, eligió mantener su identidad en reserva para proteger su carrera y la privacidad de sus pacientes. En una carta escrita antes de morir, expresó que durante años prefirió no compartir a su padre con el mundo, enfrentando el dolor de su ausencia en la intimidad.

Tras su deceso, se cumplió su último deseo familiar y sus cenizas fueron esparcidas en los Alpes. Bibi deja un esposo y dos hijos de nueve y siete años. Actualmente, la familia evalúa la posibilidad de publicar imágenes inéditas que documenten los momentos que compartió junto al icónico vocalista de Queen.