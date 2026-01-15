Reapareció Bebe Contepomi: alejado de la televisión y con un exitoso negocio vitívinicola

Bebe Contepomi , una de las voces más reconocidas del periodismo musical argentino, se encuentra lejos de los estudios de televisión, las radios y los escenarios . Según se supo, esto es motivado a que decidió volcar su sensibilidad y su mirada narrativa en un nuevo proyecto que ha dado de que hablar.

Quién es Soledad, la hermana desconocida de Nicolas Vázquez: se alejó de los medios para no exponerse

Se trata de una línea de vinos propia que combina pasión, identidad y emoción. Así nació BEBE Vinos, un emprendimiento que marca una nueva etapa en su vida profesional.

El proyecto surge del encuentro entre Bebe Contepomi y el enólogo Francisco Evangelista , de CrowdFarming.Wine, con quien encontró un lenguaje común: el de contar historias. “Siempre conté historias a través de la música. Charlando con Fran entendí que también podía hacerlo con el vino”, expresó el conductor.

Según contó, la música y el vino funcionan como universos paralelos. Ambos despiertan emociones, apelan a los sentidos y se disfrutan sin apuro. Con ese espíritu, el emprendimiento del exconductor de La Viola se presenta como una propuesta auténtica y cercana.

El nombre del proyecto condensa esa filosofía: BEBE es verbo y apodo, invitación y marca personal. El logo, protagonizado por un ave asociada a la inteligencia y a la palabra, refuerza la idea de curiosidad, movimiento y libertad, valores que acompañaron siempre la carrera de Contepomi .

Vinos con identidad y carácter

El trabajo enológico se desarrolla junto a Francisco Evangelista y Victoria Pons, con uvas seleccionadas de terroirs destacados del Valle de Uco y Luján de Cuyo. Elaborados en partidas limitadas, los vinos reflejan frescura, profundidad y personalidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bebe Contepomi (@bebecontepomi)

El portfolio incluye un Sauvignon Blanc 2025 vibrante y expresivo; un Pinot Rosé 2025 fresco y frutado; un Malbec 2024 de entrada sedosa y final largo; un Pinot Noir 2023 elegante y complejo; y BEBE Bandada 2022, un Gran Reserva de gran potencial de guarda, que se posiciona como la etiqueta más ambiciosa del proyecto.

Para Bebe Contepomi, el nuevo proyecto no es solo una incursión empresarial, sino una nueva forma de comunicación. Lejos de la televisión, pero fiel a su esencia, demuestra que el éxito también puede construirse con tiempo y pasión por el buen vino.