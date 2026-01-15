15 de enero de 2026 - 12:14

Reapareció Bebe Contepomi: alejado de la televisión y con un exitoso negocio vitívinicola

El conductor se reinventa lejos de las cámaras con un proyecto que mezcla sensibilidad, encuentros y productos con sello propio.

Bebe Contepomi se alejó de los medios para comenzar un nuevo proyecto.

Bebe Contepomi se alejó de los medios para comenzar un nuevo proyecto.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

que dijo juana viale luego de ser senalada como la nueva pareja de mauricio macri

Qué dijo Juana Viale luego de ser señalada como la nueva pareja de Mauricio Macri

Por Redacción Espectáculos
La hermana de Nico Vázquez ha elegido una vida alejada a los flashes.

Quién es Soledad, la hermana desconocida de Nicolas Vázquez: se alejó de los medios para no exponerse

Por Agustín Zamora
Bebe Contepomi
Bebe Contepomi se alejó de los medios para comenzar un nuevo proyecto.

Bebe Contepomi se alejó de los medios para comenzar un nuevo proyecto.

El proyecto surge del encuentro entre Bebe Contepomi y el enólogo Francisco Evangelista, de CrowdFarming.Wine, con quien encontró un lenguaje común: el de contar historias. “Siempre conté historias a través de la música. Charlando con Fran entendí que también podía hacerlo con el vino”, expresó el conductor.

La música y el vino, las dos pasiones de Bebe Contepomi

Según contó, la música y el vino funcionan como universos paralelos. Ambos despiertan emociones, apelan a los sentidos y se disfrutan sin apuro. Con ese espíritu, el emprendimiento del exconductor de La Viola se presenta como una propuesta auténtica y cercana.

Bebe Contepomi
Bebe Contepomi se alejó de los medios para comenzar un nuevo proyecto.

Bebe Contepomi se alejó de los medios para comenzar un nuevo proyecto.

Bebe Contepomi
Bebe Contepomi se alejó de los medios para comenzar un nuevo proyecto.

Bebe Contepomi se alejó de los medios para comenzar un nuevo proyecto.

El nombre del proyecto condensa esa filosofía: BEBE es verbo y apodo, invitación y marca personal. El logo, protagonizado por un ave asociada a la inteligencia y a la palabra, refuerza la idea de curiosidad, movimiento y libertad, valores que acompañaron siempre la carrera de Contepomi.

Vinos con identidad y carácter

El trabajo enológico se desarrolla junto a Francisco Evangelista y Victoria Pons, con uvas seleccionadas de terroirs destacados del Valle de Uco y Luján de Cuyo. Elaborados en partidas limitadas, los vinos reflejan frescura, profundidad y personalidad.

Embed

El portfolio incluye un Sauvignon Blanc 2025 vibrante y expresivo; un Pinot Rosé 2025 fresco y frutado; un Malbec 2024 de entrada sedosa y final largo; un Pinot Noir 2023 elegante y complejo; y BEBE Bandada 2022, un Gran Reserva de gran potencial de guarda, que se posiciona como la etiqueta más ambiciosa del proyecto.

Para Bebe Contepomi, el nuevo proyecto no es solo una incursión empresarial, sino una nueva forma de comunicación. Lejos de la televisión, pero fiel a su esencia, demuestra que el éxito también puede construirse con tiempo y pasión por el buen vino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Virgen de la Tosquera.

"La Virgen de la Tosquera": El film de Laura Casabé que cruza celos, terror y adolescencia

Por Carina Bruzzone
moria casan le bajo el pulgar al casamiento de lali esposito y pedro rosemblat

Moria Casán le bajó el pulgar al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Por Redacción Espectáculos
Quién es la actriz más taquillera de la historia que superó a Scarlett Johansson

Chau Scarlett Johansson: quién es la actriz más taquillera de la historia del cine

Por Redacción Espectáculos
Así lucen Matt Damon y Ben Affleck en la nueva película de Netflix.

La nueva película de Matt Damon y Ben Affleck en Netflix: qué harías si encontrás 20 millones de dólares

Por Redacción Espectáculos