Quién es Soledad, la hermana desconocida de Nicolas Vázquez: se alejó de los medios para no exponerse

El actor es una persona muy cercana a su familia y es por eso que se hizo público el perfil de su hermana, quien prefiere estar lejos de los flashes.

La vida privada de las celebridades argentinas muchas veces es imposible de mantener y más en la realidad de hoy en día, donde las redes sociales abrieron la puerta a que todos puedan ver todo en cualquier momento. Este es el caso de Soledad, la hermana de Nicolás Vázquez (y Santiago, que falleció en 2016), quien está lejos de los medios.

A pesar de que el apellido Vázquez es sinónimo de éxito en el mundo del espectáculo, hay integrantes de la familia que optaron por una vida más reservada y alejada de los flashes. Soledad es el ejemplo más claro de esta elección: si bien mantiene una activa presencia en redes sociales, prefiere evitar la exposición mediática.

Su perfil en Instagram refleja una personalidad carismática, auténtica y cercana, lo que le permitió cosechar miles de seguidores atraídos por su frescura y espontaneidad.

La hermana de Nicolás Vázquez adoptó una vida auténtica lejos del espectáculo Lejos del circuito artístico que caracteriza a Nico Vázquez, Soledad supo construir su propio camino. Su actividad en redes sociales pone en evidencia una fuerte conexión con su familia, el amor por la naturaleza y el disfrute de pequeños momentos cotidianos. Sus publicaciones alternan imágenes de escapadas, viajes junto a sus hijas y aventuras familiares,

La relación entre Soledad y Nico es profunda y visible tanto en la virtualidad como fuera de ella. El actor ha compartido en varias oportunidades fotos de ambos, acompañadas de mensajes emotivos: "Amarte mucho hermana", escribió en una imagen de la infancia.