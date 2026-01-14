Nico Vázquez festejó el anuncio de casamiento de Lali y Pedro Rosemblat: qué dijo sobre Dai Hernández

En medio de su regreso con la obra Rocky, Nico Vázquez volvió a quedar en el centro de la escena por su vida personal, luego de que elogiara a Lali Espósito y a Pedro Ronsemblat por su reciente anuncio de casamiento y, al mismo tiempo, se refiriera a los rumores que lo vinculan con una posible boda con Dai Fernández.
Las palabra de Nicolás Vázquez sobre el casamiento de Lali
Consultado en una entrevista para TN Central por Sofía Kotler, Vázquez evitó dar definiciones categóricas sobre un eventual paso por el altar y explicó que no se siente cómodo respondiendo ese tipo de versiones. “En este momento lo que pienso, como lo pensé siempre, es que si bien me casé, la unión tiene que ver con otra cosa, disfrutar, pasarla bien”, expresó.
En la misma línea, aclaró: “No sería caballero contestarlo de ninguna manera, ni por un lado, ni por el otro”, y remarcó que hoy elige vivir el vínculo desde un lugar de disfrute. “Hoy elijo vivir esto y estoy disfrutando. Es la primera vez en mucho tiempo que empecé a disfrutar”, sostuvo sobre su presente sentimental.
Durante la entrevista en vivo, Kotler también le consultó directamente a Dai Fernández, que en ese momento se encontraba ensayando sobre el escenario. A la pregunta “¿vos te querés casar con Nico?”, la actriz respondió que no y acompañó su respuesta con un gesto de desaprobación, dejando en claro que el casamiento no está entre sus planes actuales.
Su romance actual con Dai Hernández
Unos días después, este miércoles 14, Vázquez volvió a hablar de su romance con Dai Fernández en una entrevista con Moria Casán. Allí profundizó sobre su presente personal y definió el vínculo como una etapa positiva y renovadora. “Con Dai estamos muy bien. Estoy empezando algo muy lindo y ella es una muy linda persona, así como también una artista espectacular”, afirmó. También describió cómo atraviesa este momento: “Estoy como uno está cuando empieza una relación: viviéndola al máximo, disfrutando del aquí y ahora. Es algo nuevo, es todo fresco y lindo”.
En ese mismo espacio sorprendió al mencionar a su exesposa, Gimena Accardi, y al referirse con afecto a la relación que compartieron durante años. “Estoy tratando de empezar a vivirlo con normalidad también, después de tantos años saliendo con una misma persona, en mi caso Gime, que me hizo muy feliz con una hermosa relación”, expresó, marcando una transición personal hacia una nueva etapa de su vida afectiva.