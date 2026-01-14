Nico Vázquez festejó el anuncio de casamiento de Lali y Pedro Rosemblat: qué dijo sobre Dai Hernández

El actor destacó que ambos “son muy buenas personas” y aprovechó ese contexto para dejar en claro su mirada actual sobre las relaciones.

Apareció un video de Nico Vázquez bailando con una compañera de elenco y se desataron los rumores.

En medio de su regreso con la obra Rocky, Nico Vázquez volvió a quedar en el centro de la escena por su vida personal, luego de que elogiara a Lali Espósito y a Pedro Ronsemblat por su reciente anuncio de casamiento y, al mismo tiempo, se refiriera a los rumores que lo vinculan con una posible boda con Dai Fernández.

LAli y pedro La pareja de Lali Espósito no fue vista en la presentación de su documental y alimentaron rumores de crisis. Las palabra de Nicolás Vázquez sobre el casamiento de Lali Consultado en una entrevista para TN Central por Sofía Kotler, Vázquez evitó dar definiciones categóricas sobre un eventual paso por el altar y explicó que no se siente cómodo respondiendo ese tipo de versiones. “En este momento lo que pienso, como lo pensé siempre, es que si bien me casé, la unión tiene que ver con otra cosa, disfrutar, pasarla bien”, expresó.

En la misma línea, aclaró: “No sería caballero contestarlo de ninguna manera, ni por un lado, ni por el otro”, y remarcó que hoy elige vivir el vínculo desde un lugar de disfrute. “Hoy elijo vivir esto y estoy disfrutando. Es la primera vez en mucho tiempo que empecé a disfrutar”, sostuvo sobre su presente sentimental.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se van a casar: Así lo anunciaron en redes sociales Lali Espósito y Pedro Rosemblat se van a casar: Así lo anunciaron en redes sociales Gentileza Durante la entrevista en vivo, Kotler también le consultó directamente a Dai Fernández, que en ese momento se encontraba ensayando sobre el escenario. A la pregunta “¿vos te querés casar con Nico?”, la actriz respondió que no y acompañó su respuesta con un gesto de desaprobación, dejando en claro que el casamiento no está entre sus planes actuales.

Su romance actual con Dai Hernández Unos días después, este miércoles 14, Vázquez volvió a hablar de su romance con Dai Fernández en una entrevista con Moria Casán. Allí profundizó sobre su presente personal y definió el vínculo como una etapa positiva y renovadora. “Con Dai estamos muy bien. Estoy empezando algo muy lindo y ella es una muy linda persona, así como también una artista espectacular”, afirmó. También describió cómo atraviesa este momento: “Estoy como uno está cuando empieza una relación: viviéndola al máximo, disfrutando del aquí y ahora. Es algo nuevo, es todo fresco y lindo”.