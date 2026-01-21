Trump en Davos suma tensión: "Estoy buscando negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia"

El presidente Donald Trump está dando su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos con el foco puesto en tensiones geopolíticas, especialmente por Groenlandia , y en su visión económica global.

Trump amenaza con aranceles a ocho países de Europa que se oponen a la compra de Groenlandia

Su intervención se produce en un contexto de fuertes fricciones con sus aliados europeos por su insistente propuesta de negociar la adquisición de la mayor isla del mundo, y poco antes de las palabras del presidente Javier Milei .

Trump arrancó su discurso entre aplausos de parte de la audiencia, compuesta por líderes empresariales y jefes de Estado, y afirmó que “ vengo con noticias fenomenales desde Estados Unidos ". Subrayó que la economía estadounidense está en auge y destacó que, según su visión, el crecimiento proyectado para Estados Unidos “no ha sido visto antes por ningún país".

En un pasaje que concentró la atención de todos los presentes, Trump abordó el controvertido tema de Groenlandia . Afirmó tener " absoluto respeto por el pueblo de Groenlandia y de Dinamarca ” pero sostuvo que " todo aliado de la OTAN tiene la obligación de defender su propio territorio ".

El presidente estadounidense anunció que está " buscando negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia" , argumentando que " ninguna nación ni grupo de naciones puede proteger Groenlandia salvo Estados Unidos " y que su país es " una gran potencia más grande de lo que muchos imaginan ".

"Amo a Europa, quiero verla prosperar pero no va en la dirección correcta", dijo. "Los lugares de donde venimos pueden mejorar mucho si siguen nuestro ejemplo, porque hay lugares en Europa que ya ni siquiera son reconocibles".

Donald Trump en Davos Trump en Davos. EFE

Qué dijo sobre Venezuela

Trump también incluyó en su discurso a Venezuela, donde aseguró que le "va a ir fantásticamente bien" tras la salida de Nicolás Maduro y que en los próximos seis meses podría generar más ingresos que en las dos décadas previas, gracias a la cooperación con Estados Unidos.

Además, enfatizó que "Estados Unidos es el motor económico del planeta" y que su prosperidad beneficia a todas las naciones: "Cuando Estados Unidos prospera, el mundo entero prospera”, afirmó. "Es grandioso para todas las naciones. Estados Unidos es el motor económico para todas las naciones del planeta. Cuando va mal... todos nos siguen hacia abajo".