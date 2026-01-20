Cuánto gana Donald Trump como presidente de Estados Unidos y por qué decidió no cobrar su sueldo

Donald Trump posee una fortuna de 6.600 millones de dólares y decidió donar su salario de 400.000 dólares para remodelar la Casa Blanca. Los detalles de una vida de lujos.

Donald Trump inició su segundo mandato el 20 de enero de 2025 y lo hizo con un anuncio que pocos líderes mundiales pueden permitirse. A pesar de que la ley le otorga un salario de 400.000 dólares anuales, el magnate donó su primer pago para financiar remodelaciones millonarias en la Casa Blanca, marcando un hito en la política estadounidense. Este gesto, que para muchos ciudadanos parece una excentricidad, pone el foco en una de las mayores curiosidades del poder global: ¿cómo se financia la vida cotidiana del hombre más poderoso del mundo? Mientras la economía global enfrenta desafíos, el presidente de los Estados Unidos maneja una estructura de beneficios que desafía cualquier lógica doméstica.

Un salario de 400 mil dólares y beneficios "presidenciales" Según los registros oficiales, el presidente estadounidense recibe una remuneración anual de 400.000 dólares, abonada mensualmente. Sin embargo, el "paquete" del cargo incluye beneficios adicionales que pocos conocen: una cuenta de 50.000 dólares para gastos generales, 100.000 dólares para viajes no imponibles y 19.000 dólares destinados exclusivamente a entretenimiento. En esta oportunidad, Trump decidió desprenderse de su sueldo líquido para entregarlo a la Asociación Histórica de la Casa Blanca.

image A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su orgullo por ser de los pocos en no percibir un salario, comparándose incluso con George Washington. No obstante, la historia matiza sus palabras: aunque Washington sí cobró su sueldo presidencial tras rechazar el militar, otros líderes acaudalados como Herbert Hoover y John F. Kennedy también donaron sus pagas a causas benéficas en el pasado.

Impacto en el día a día y remodelaciones de lujo Para el ciudadano común, la figura de un presidente que regala su sueldo genera asombro, pero la realidad económica de Trump es muy distinta a la del resto. El magnate posee una fortuna neta de 6.600 millones de dólares, lo que lo sitúa entre las personas más ricas del planeta. Su patrimonio incluye desde campos de golf y viñedos hasta su propio avión Boeing 757, conocido como "Trump Force One".

image Este respaldo financiero le permite participar activamente en el "embellecimiento" de su lugar de trabajo. Trump ya redecoró el Despacho Oval con detalles dorados y ordenó la construcción de un nuevo salón de baile de 8.000 metros cuadrados, cuyo costo de 200 millones de dólares está siendo cubierto por donaciones propias y de otros aportantes.