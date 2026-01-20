El accidente ferroviario ocurrido el domingo por la tarde en Adamuz, en la provincia de Córdoba, España , dejó hasta el momento 41 víctimas fatales y 39 personas hospitalizadas , luego de que un tren Iryo que cubría el trayecto Málaga–Madrid descarrilara e impactara de frente contra un Alvia que viajaba en sentido contrario, desde Madrid hacia Huelva.

Apuntan a una rotura en la soldadura de la vía como causa del choque de trenes en España: hay 40 muertos

La última víctima fue hallada bajo los restos del tren Iryo, cuyos tres últimos vagones descarrilaron tras el choque con la cabecera del Alvia, según confirmó la Junta de Andalucía. En paralelo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , informó que hay al menos tres cuerpos localizados entre los hierros retorcidos del Alvia, que serán excarcelados en las próximas horas.

Durante la madrugada continuaron las tareas de rescate y remoción , con la incorporación de dos grúas para levantar los vagones siniestrados. Los equipos trabajaron en apuntalar las estructuras del Iryo y compactar el terreno para facilitar el acceso a los restos.

Tragedia ferroviaria en España: ya son 41 los muertos tras el choque de trenes en Adamuz

En el operativo participan la Guardia Civil , la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) . Además, funciona un Puesto de Mando Avanzado junto al edificio técnico de Adif, donde se realizan reuniones de coordinación entre los distintos organismos.

Según el último parte sanitario, 122 personas fueron atendidas , de las cuales 39 permanecen internadas (35 adultos y 4 niños). Trece pacientes , entre ellos un menor , continúan en terapia intensiva , aunque su vida no corre peligro, de acuerdo con el presidente andaluz Juanma Moreno . En tanto, 83 personas ya recibieron el alta médica .

trenes accidente españa EFE

El número de fallecidos aún no es definitivo, ya que continúan las tareas de búsqueda en dos vagones del Alvia que cayeron por un talud de cuatro metros y quedaron prácticamente destruidos.

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba recibió 37 cuerpos, y hasta el momento se realizaron 23 autopsias. También se registraron 43 denuncias por personas desaparecidas, y se confirmó que tres correspondían a una misma persona.

Entre las víctimas fatales ya identificadas figuran el periodista onubense Óscar Toro, la fotógrafa María Clauss, un policía nacional destinado en Madrid y cuatro integrantes de una familia de Punta Umbría, incluida una niña de 6 años que fue rescatada con vida y permaneció bajo custodia policial durante la noche.

Vista aérea del accidente de trenes en España Vista aérea del accidente de trenes en España. EFE

Qué se sabe de las causas del accidente

Las causas del siniestro aún no fueron determinadas. La Renfe señaló que algunos vagones quedaron "prácticamente desintegrados", lo que dificulta las tareas técnicas. La investigación judicial quedó en manos de un juzgado de Montoro, mientras que la Guardia Civil continúa recolectando indicios para esclarecer cómo se produjo uno de los peores accidentes ferroviarios de los últimos años en España.

Para facilitar la identificación de las víctimas, se habilitaron puntos de toma de ADN en Madrid, Córdoba, Sevilla, Huelva y Granada, además de un amplio despliegue de psicólogos para asistir a los familiares.