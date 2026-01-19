Apuntan a una rotura en la soldadura de la vía como causa del choque de trenes en España: hay 40 muertos

La investigación del accidente ferroviario ocurrido el domingo en la localidad de Adamuz , en la provincia española de Córdoba , apunta a una posible falla en la soldadura de la vía . El siniestro dejó, hasta el momento, al menos 40 personas fallecidas . En paralelo, el Gobierno de España decretó tres días de luto oficial y prometió una “investigación transparente” para esclarecer lo sucedido.

Tragedia en el Aconcagua: murió un andinista francés a pocos metros de la cumbre

El último balance oficial da cuenta de 40 muertos, 122 heridos, 43 denuncias por desapariciones , 41 personas hospitalizadas y 13 pacientes internados en unidades de cuidados intensivos , según informaron los diarios ABC y El Mundo. En los dos trenes siniestrados viajaban 527 personas .

Las autoridades confirmaron que se recibieron 43 denuncias por desapariciones en distintas comandancias de Huelva, Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla . El terraplén por el que se precipitó uno de los trenes se encuentra en una zona de muy difícil acceso , lo que complica las tareas de rescate e investigación.

Tragedia ferroviaria en España: las primeras hipótesis apuntan a una rotura de soldadura en la vía.

Tragedia ferroviaria en España: al menos 39 muertos y más de 150 heridos tras un choque de trenes en Córdoba

De acuerdo con las primeras líneas investigativas, el accidente ocurrido en el kilómetro 318,7 habría sido provocado por la rotura de una soldadura de la vía , lo que derivó en el descarrilamiento del tren de alta velocidad Iryo . Como consecuencia, el vagón número 6 se salió de la vía e impactó de frente contra un tren Alvia que circulaba por la vía contigua, informó Euronews.

Las hipótesis iniciales, basadas en inspecciones en el lugar y testimonios de pasajeros, también mencionan la posible existencia de un peso anómalo arrastrado por el vagón 6. Viajeros de los coches 6, 7 y 8 relataron haber percibido vibraciones y movimientos inusuales antes del accidente.

Grave colisión entre dos trenes en Adamuz (Córdoba) Ambos trenes han acabado descarrilando Las imágenes hablan por sí solas… mucha fuerza a todos los afectados pic.twitter.com/r7w2WlVSRF

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló que la investigación deberá determinar si la rotura detectada en la vía fue la causa o la consecuencia del descarrilamiento. En declaraciones al programa Malas Lenguas, de La 2, sostuvo que esa hipótesis es “una especulación más, como otras”, y remarcó que los investigadores continúan recopilando información.

Embed Terrible el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Mucha fuerza para todos los afectados pic.twitter.com/07ZIWvnR11 — Cartografía Digital (@digimaps) January 19, 2026

Más temprano, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto oficial por la tragedia y aseguró que se dará con “la verdad” sobre lo ocurrido. Durante ese período, la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos, según informó DW.

Sánchez se comprometió a informar “con absoluta transparencia y absoluta claridad” sobre las causas del accidente y garantizó asistencia y acompañamiento a las víctimas y sus familias “en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario”.

Tragedia ferroviaria en España: al menos 39 muertos y más de 150 heridos tras un choque de trenes en Córdoba Tragedia ferroviaria en España. EFE

El siniestro se produjo a las 19.45 del domingo, cuando el tren de alta velocidad LD AV Iryo 6189, que cubría el trayecto Málaga–Madrid, descarriló al ingresar a Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba el tren Alvia LD AV 2384 Puerta de Atocha–Huelva, que también descarriló.

Como consecuencia del impacto, varios vagones de ambos trenes se salieron de la vía y algunos coches del convoy procedente de Málaga volcaron y cayeron por un talud. Un periodista de RTVE que viajaba en ese tren relató: “Hubo un momento en que se sintió una especie de terremoto y era que habíamos descarrilado”. Y agregó: “A los diez minutos de salir ha empezado a temblar muchísimo y ha descarrilado el coche seis para atrás”.

Tragedia ferroviaria en España: al menos 39 muertos y más de 150 heridos tras un choque de trenes en Córdoba Tragedia ferroviaria en España. EFE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó la situación como “muy triste” y subrayó el impacto humano del accidente. “No estamos acostumbrados a un accidente de estas características. En estos trenes viajan familias enteras, personas mayores, niños. En definitiva, personas de toda índole y probablemente de todas las edades”, expresó.