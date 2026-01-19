19 de enero de 2026 - 17:03

Tragedia en el Aconcagua: murió un andinista francés a pocos metros de la cumbre

Un hombre de 33 años falleció este lunes tras desvanecerse en la zona conocida como "La Cueva". Se trata de la segunda víctima fatal en el cerro en lo que va de 2026.

Murió un andinista francés en el Aconcagua y es la segunda víctima fatal de la temporada.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un andinista francés de 33 años, identificado como Guillaume Ferey, falleció este lunes 19 de enero mientras realizaba el ascenso hacia la cima del cerro Aconcagua. El trágico suceso tuvo lugar en el sector conocido como "La Canaleta" o "La Cueva", un punto ubicado a unos 6.700 metros sobre el nivel del mar, a escasa distancia de la cumbre del "Techo de América".

El incidente comenzó a reportarse a las 11:57, cuando el guía que acompañaba al deportista informó por radio que Ferey había perdido el conocimiento y no presentaba signos vitales. De inmediato, bajo la coordinación del servicio médico de Nido de Cóndores y la Patrulla de Rescate, se iniciaron maniobras de emergencia.

Durante 30 minutos, el guía y otros montañistas presentes le practicaron Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y le administraron adrenalina, siguiendo las instrucciones médicas; sin embargo, todos los intentos por revivirlo resultaron negativos. A las 12:50 arribó personal especializado de rescate, quienes verificaron el fallecimiento en el lugar. El deceso fue posteriormente constatado por un médico.

Tras confirmarse el deceso, dos efectivos de la Patrulla de Rescate que se encontraban en un patrullaje preventivo llegaron al lugar y solicitaron directivas al ayudante fiscal Ricardo Iturbide, quien dispuso las actuaciones de rigor para el levantamiento del cadáver. El operativo para recuperar el cuerpo está programado para iniciar a las 0:00 del 20 de enero, con el objetivo de trasladar los restos hacia una zona de extracción aérea en el Gran Acarreo, a 6.000 metros de altura, alrededor de las 8:30.

Otra muerte en el Aconcagua

Este hecho representa la segunda muerte en el Aconcagua durante la temporada 2026. El primer fallecimiento ocurrió el domingo 4 de enero, cuando un andinista de nacionalidad rusa, identificado como Konstantin Bitiukov de 55 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio en el paraje "El Hombro", a unos 6.800 metros de altura. Al igual que en el caso reciente, a Bitiukov se le practicaron maniobras de reanimación y suministro de oxígeno sin éxito.

