Se viene un martes caluroso en Mendoza: de cuánto será la máxima

El inicio de la semana arrancó tranquilo, pero durará poco porque el calor intenso comenzará a sentirse desde este martes en Mendoza .

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional , se vienen jornadas calurosas y con amenazas de tormentas para los próximos días.

Así, para este martes se espera un día caluroso con nubosidad variable, con vientos moderados del noreste y poco nuboso en cordillera.

La máxima será de 35°C y la mínima será de 19°C

Para el miércoles se espera una jornada calurosa con nubosidad variable y tormentas con vientos del sector sur rotando al noreste. También estará parcialmente nublado en cordillera.

La máxima será de 36°C y la mínima será de 23°C.

Para el jueves se espera que el día esté parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. También se esperan precipitaciones aisladas en el llano y en cordillera.

La máxima será de 32°C y la mínima: 23°C.