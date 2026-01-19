Se viene un martes caluroso en Mendoza: de cuánto será la máxima

El inicio de la semana arrancó tranquilo, pero durará poco porque el calor intenso comenzará a sentirse desde este martes en Mendoza.
Se viene una jornada muy veraniega, que en los días siguientes sumará tormentas en gran parte de la provincia.
Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, se vienen jornadas calurosas y con amenazas de tormentas para los próximos días.
Así, para este martes se espera un día caluroso con nubosidad variable, con vientos moderados del noreste y poco nuboso en cordillera.
La máxima será de 35°C y la mínima será de 19°C
Para el miércoles se espera una jornada calurosa con nubosidad variable y tormentas con vientos del sector sur rotando al noreste. También estará parcialmente nublado en cordillera.
La máxima será de 36°C y la mínima será de 23°C.
Para el jueves se espera que el día esté parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. También se esperan precipitaciones aisladas en el llano y en cordillera.
La máxima será de 32°C y la mínima: 23°C.