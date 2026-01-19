Encontraron un carpincho en Aeroparque: fue rescatado y trasladado al Ecoparque

Un carpincho fue visto circulando en Aeroparque Jorge Newbery. Su presencia llamó la atención los transeúntes por lo que los testigos alertaron a la Policía, que acudió a la zona para proceder con el rescate.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que personal de Defensa Civil concurrió a la avenida Costanera Rafael Obligado 524 par a salvar al animal que circulaba por la zona.

Las autoridades lograron poner a resguardo al carpincho y lo trasladaron en una jaula hacia el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el carpincho está recibiendo asistencia sanitaria.

Este hallazgo se produce en medio de un escenario marcado por el conflicto en torno a los carpinchos que habitan Nordelta .

Recientemente, un grupo de doce vecinos impulsaron una demanda judicial para solicitar la intervención de las autoridades provinciales por supuestas molestias de los carpinchos. A partir de ese reclamo, la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires dispuso un operativo de relocalización.

Las primeras acciones, mediante trampas tradicionales, no prosperaron ni contaron con el aval de organizaciones defensoras. Finalmente, hace una semana se produjo la extracción de seis ejemplares, tres hembras y tres machos, que fueron sedados y trasladados en jaulas. El procedimiento generó rechazo entre vecinos y ambientalistas. Según los activistas, esta medida viola un amparo judicial vigente que protege a esta especie.

Integrantes de agrupaciones como Carpinchos Nordelta Somos Su Voz y La Voz de los Carpinchos cuestionaron el accionar de Flora y Fauna y señalaron que el traslado se realizó sin previo aviso ni supervisión. Además, reclamaron la implementación de corredores biológicos, la creación de una reserva natural y medidas de seguridad vial como reductores de velocidad, en un contexto de crecientes críticas a la gestión ambiental local.