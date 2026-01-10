Enfrentados en guerra, unidos en la altura: combatientes argentinos e ingleses de Malvinas suben el Aconcagua

"En Malvinas estuvimos enfrentados a través de una mira; hoy estamos unidos por una cuerda" . La descripción sale de boca del Veterano de la Guerra de Malvinas (VGM), Oscar Alberto Barrios (70) . El mendocino es presidente de la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas (ACUVEMA) y coordinador de una inédita experiencia que busca llevar a 13 combatientes de la guerra de 1982 al techo de América: la cumbre del Aconcagua , ubicada 6.962 msnm) .

Nueve de los expedicionarios -y quienes partieron este jueves- son argentinos e, incluso, hay un mendocino (Ricardo Ezequiel González, quien va en compañía de su hijo). Los otros cuatro aventureros son combatientes británicos , quienes llegaron a Argentina especialmente para esta misión conjunta que ha sido bautizada como "Peaks 4 Peace. Cumbre por la paz. Aconcagua 2026" . Y el integrante 14 de la expedición es un estudiante de fotografía británico, quien se encargará de documentar las imágenes de la misión.

"El objetivo es hacer cumbre el 18 de enero . Llevamos bandera para desplegar, pero nada agresivo. Para ellos son Falklands, para nosotros van a ser siempre las Malvinas . Hoy somos anfitriones y los estamos recibiendo en nuestra casa. Pero ello no quita que sea inclaudicable nuestro reclamo de soberanía . Ojalá nuestros pasos muevan los corazones de los hombres que tienen que seguir reclamando", describió Oscar Barrios , "Chiquito" como lo llaman sus conocidos. Todos los aventureros tienen entre 68 y 75 años .

En 2014, Will Kevans (líder de la patrulla británica en la actual expedición) publicó su novela "Mi vida en pedazos: la guerra de las Malvinas" . Allí relató sus experiencias combatiendo en el conflicto de las Malvinas cuando todavía era un adolescente.

Mientras realizaba la investigación para su libro, logró contactarse vía Facebook con varios veteranos argentinos . De allí surgió la misión para que una expedición integrada por patrullas de ambos países subiera el Mont Blanc (en los Alpes). Esta aventura pudo concretarse en 2022 , aunque solo un combatiente argentino pudo participar.

Peaks for peace 2 Enfrentados en guerra, unidos en la altura: combatientes argentinos e ingleses de Malvinas suben el Aconcagua Gentileza: Peaks 4 Peace

Poco más de 11 años después de aquella misión, se reflotó la iniciativa. Aunque, esta vez, con el Aconcagua mendocino como escenario.

La patrulla argentina está integrada por Omar Rubén Godoy, julio César Peñalba, José Luis Ameri, Horacio Javier Nuñez, Ricardo Vicente Pannunzio, Ricardo Ezequiel González, Ezequiel González, Fernando Torres y María Soledad Frías. Mientras que los veteranos británicos que están en marcha son Will Kevans, Gary Fortuin, Stephen Crowley y Chris "Jacko" Jackson.

"En abril de 2025 me llamaron para ver si podía coordinar tareas para la llegada al Aconcagua de patrullas argentinas de combatientes de Malvinas. Y después, en septiembre, me consultaron si había chance de que subieran ambas patrullas, porque también se sumaría una británica!, describe Barrios.

Embed 13 combatientes de Malvinas (9 y 4 ) partieron con destino a la cumbre del Aconcagua



En 2014 hubo una misión similar al Mont Blanc, pero es la primera vez que se hace en el "Techo de América"



Apuntan a hacer cumbre el 18 de enero @LosAndesDiario pic.twitter.com/diSQA0g2tM — Nacho of the Rose (@nacho_delarosa) January 9, 2026

"Ellos están subvencionados por el príncipe Harry a través de una fundación que atiende a veteranos de guerra británicos en todo el mundo. Tuvimos la primera reunión hace dos sábados en el Campo Histórico El Plumerillo y recién allí nos vimos cara a cara", reconstruyó Barrios.

Peaks for peace

Mientras que la patrulla argentina partió este viernes desde Confluencia con destino a Plaza de Mulas superior, la británica estaba con algunas demoras que la mantenía en la zona de Puente del Inca todavía. Y si bien han partido en expediciones separadas -cada una con su empresa-, el objetivo es reunirse en Mulas para completar juntos la etapa final.

El reencuentro, 43 años después

Es la primera vez en que combatientes de Malvinas argentinos y británicos parten en una expedición conjunta con la cima del Aconcagua como objetivo.

"El día en que nos juntamos todos en El Plumerillo había mucha expectativa. El primer encuentro fue dentro de una combi, y allí se vieron por primera vez las caras. El argentino abraza y cobija a todo el mundo, la guerra terminó", describe Barrios, quien destaca que no hay hostilidades entre los expedicionarios.

Peaks for peace 5 Enfrentados en guerra, unidos en la altura: combatientes argentinos e ingleses de Malvinas suben el Aconcagua Gentileza: Peaks 4 Peace

Barrios estuvo en Malvinas con 25 años y al frente de una facción de 49 hombres que combatieron en el Atlántico. Seis de ellos quedaron en Malvinas, cayeron combatiendo durante los últimos tres días en el Monte Longdon. "Ellos son nuestros custodios allá", concluye el combatiente mendocino.