Guilermo Carmona en Aconcagua Radio: "La causa Malvinas requiere coherencia, inteligencia y dignidad"

El ex secretario de Malvinas cuestionó en Aconcagua Radio la presencia del Ministerio de Defensa británico en una universidad argentina y advirtió sobre la falta de coherencia del Gobierno en materia de soberanía.

El exdiputado nacional y exsecretario de Malvinas, Guillermo Carmona, expresó su preocupación por lo que considera una peligrosa permisividad del Gobierno argentino frente al accionar del Reino Unido en el Atlántico Sur. En diálogo con Aconcagua Radio, el dirigente mendocino sostuvo que “hay una actitud concesiva y contemplativa del Gobierno nacional respecto de la ocupación colonial y militar británica en Malvinas”.

El punto de mayor inquietud, explicó, tiene que ver con una actividad organizada en la Universidad de la Defensa Nacional, institución que depende del Ministerio de Defensa y que forma a profesionales civiles y militares. Según Carmona, “se ha anunciado la realización de una conferencia por parte del Ministerio de Defensa británico sobre la guerra en Ucrania”, hecho que, más allá de su apariencia académica, adquiere una connotación política y simbólica grave.

“Esto ocurre en un contexto sumamente complejo —advirtió— porque el 14 de octubre comienzan nuevos ejercicios militares británicos en Malvinas, y el 16, apenas dos días después, el Ministerio de Defensa argentino permite que funcionarios del Ministerio de Defensa británico participen en una institución académica de nuestro propio sistema de defensa. Es decir, el Gobierno habilita que el Reino Unido haga pie en espacios estratégicos argentinos mientras sigue fortaleciendo su poder militar en las islas”.

Para Carmona, esta situación revela una contradicción profunda en la política exterior y de defensa del país. “Nada de lo que ocurre en las Islas Malvinas está siendo rechazado, denunciado o protestado por la Cancillería ni por el Ministerio de Defensa, como correspondería frente a un avance colonial”, remarcó. Mientras en Mendoza, por ejemplo, la vicegobernadora participará de un Congreso Nacional de Educación y Malvinas, bajo el lema “Pensar y educar en valores la cuestión Malvinas en el corazón del aula”. Para Carmona, la coexistencia de estas iniciativas con las acciones del Gobierno nacional pone en evidencia una incoherencia institucional. “Por un lado, el Presidente, el Canciller y el Ministro de Defensa rinden homenaje a los caídos y afirman que las Malvinas son argentinas. Pero al mismo tiempo, el propio Presidente dice que lo importante es la voluntad de los isleños. Luego va a Naciones Unidas y responsabiliza al colonialismo británico, y a la semana siguiente vemos militares británicos dando cátedra en nuestra principal universidad de defensa. Es de locos”, afirmó.

El exfuncionario señaló que estas contradicciones no son menores, porque tocan un punto sensible de la identidad nacional y afectan la credibilidad de la Argentina ante la comunidad internacional. “No hay coherencia entre los gestos simbólicos y las decisiones políticas”, sostuvo. “Esto no es una posición personal mía, sino la posición histórica de nuestro país en materia diplomática. La Argentina debe mantener relaciones con el Reino Unido, pero con el objetivo de buscar una solución pacífica a la disputa de soberanía, tal como lo establece la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU y nuestra propia Constitución”.