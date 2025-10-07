7 de octubre de 2025 - 20:35

Guilermo Carmona en Aconcagua Radio: "La causa Malvinas requiere coherencia, inteligencia y dignidad"

El ex secretario de Malvinas cuestionó en Aconcagua Radio la presencia del Ministerio de Defensa británico en una universidad argentina y advirtió sobre la falta de coherencia del Gobierno en materia de soberanía.

Recrearon la imagen más grande que hay en el mundo de las Islas Malvinas
Por Redacción

El exdiputado nacional y exsecretario de Malvinas, Guillermo Carmona, expresó su preocupación por lo que considera una peligrosa permisividad del Gobierno argentino frente al accionar del Reino Unido en el Atlántico Sur. En diálogo con Aconcagua Radio, el dirigente mendocino sostuvo que “hay una actitud concesiva y contemplativa del Gobierno nacional respecto de la ocupación colonial y militar británica en Malvinas”.

Leé además

Gabriela Carmona, referente del comedor Horneritos, asiste a más de 1.500 familias y este viernes más de 1.200 personas celebraropn la Navidad en el lugar. Foto: José Gutierrez / Los Andes.

Buena noticia en Aconcagua Radio: El comedor Los Horneritos abre de nuevo tras el cierre por falta de insumos

Por Redacción
Una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto durante el temporal de fuertes vientos en Maipú el viernes 26 de setiembre

Un vecino de Maipú denunció en Aconcagua Radio: "La muerte de esta mujer era 100% evitable"

Por Redacción

El punto de mayor inquietud, explicó, tiene que ver con una actividad organizada en la Universidad de la Defensa Nacional, institución que depende del Ministerio de Defensa y que forma a profesionales civiles y militares. Según Carmona, “se ha anunciado la realización de una conferencia por parte del Ministerio de Defensa británico sobre la guerra en Ucrania”, hecho que, más allá de su apariencia académica, adquiere una connotación política y simbólica grave.

“Esto ocurre en un contexto sumamente complejo —advirtió— porque el 14 de octubre comienzan nuevos ejercicios militares británicos en Malvinas, y el 16, apenas dos días después, el Ministerio de Defensa argentino permite que funcionarios del Ministerio de Defensa británico participen en una institución académica de nuestro propio sistema de defensa. Es decir, el Gobierno habilita que el Reino Unido haga pie en espacios estratégicos argentinos mientras sigue fortaleciendo su poder militar en las islas”.

Para Carmona, esta situación revela una contradicción profunda en la política exterior y de defensa del país. “Nada de lo que ocurre en las Islas Malvinas está siendo rechazado, denunciado o protestado por la Cancillería ni por el Ministerio de Defensa, como correspondería frente a un avance colonial”, remarcó. Mientras en Mendoza, por ejemplo, la vicegobernadora participará de un Congreso Nacional de Educación y Malvinas, bajo el lema “Pensar y educar en valores la cuestión Malvinas en el corazón del aula”. Para Carmona, la coexistencia de estas iniciativas con las acciones del Gobierno nacional pone en evidencia una incoherencia institucional. “Por un lado, el Presidente, el Canciller y el Ministro de Defensa rinden homenaje a los caídos y afirman que las Malvinas son argentinas. Pero al mismo tiempo, el propio Presidente dice que lo importante es la voluntad de los isleños. Luego va a Naciones Unidas y responsabiliza al colonialismo británico, y a la semana siguiente vemos militares británicos dando cátedra en nuestra principal universidad de defensa. Es de locos”, afirmó.

El exfuncionario señaló que estas contradicciones no son menores, porque tocan un punto sensible de la identidad nacional y afectan la credibilidad de la Argentina ante la comunidad internacional. “No hay coherencia entre los gestos simbólicos y las decisiones políticas”, sostuvo. “Esto no es una posición personal mía, sino la posición histórica de nuestro país en materia diplomática. La Argentina debe mantener relaciones con el Reino Unido, pero con el objetivo de buscar una solución pacífica a la disputa de soberanía, tal como lo establece la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU y nuestra propia Constitución”.

Carmona insistió en que el problema no radica en el diálogo o la diplomacia, sino en la falta de firmeza. “No se trata de romper vínculos ni de adoptar una postura guerrerista”, aclaró. “Pero sí de hacer valer nuestros derechos frente a los británicos. Y eso exige una política de Estado coherente, que defienda la soberanía con la misma convicción con que se la proclama en los discursos”.

En ese sentido, el exsecretario de Malvinas consideró que las acciones del Gobierno nacional “ponen en riesgo la continuidad de una política histórica que fue compartida por distintas administraciones, más allá de las diferencias partidarias”. Y concluyó: “La defensa de Malvinas no puede ser un tema sujeto a la improvisación o la contradicción. Es una causa nacional que requiere coherencia, inteligencia y dignidad”.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

aconcagua radio: eduardo mezzabotta sobre la declaracion de emergencia por el arbolado publico en maipu

Aconcagua Radio: Eduardo Mezzabotta sobre la declaración de emergencia por el arbolado público en Maipú

Por Redacción
en aconcagua radio, hector canizzo: hoy en dia somos una actividad que estamos practicamente fundidos

En Aconcagua Radio, Héctor Canizzo: "Hoy en día somos una actividad que estamos prácticamente fundidos"

Por Redacción
dia mundial del corazon en aconcagua radio

Día Mundial del Corazón en Aconcagua Radio

Por Redacción
federico pia hablo con aconcagua radio sobre el plan de ciudad para fumigar el arbolado publico con drones

Federico Pia habló con Aconcagua Radio sobre el plan de Ciudad para fumigar el arbolado público con drones

Por Redacción